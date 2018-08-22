台中花博導覽志工16歲高中生熱情參與

2018台中花博將於11月3日盛大登場！教育局舉辦導覽志工第3次聯繫會議！（陳世宗翻攝）

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教育局22日分別在苗栗縣苑裡鎮華陶窯及石岡水壩舉行花博導覽志工聯繫會議及導覽觀摩活動。（陳世宗翻攝）

2018台中花博將於11月3日盛大登場！台中市政府教育局22日分別在苗栗縣苑裡鎮華陶窯及石岡水壩舉行花博導覽志工聯繫會議及導覽觀摩活動，除成年志工，也吸引大批高中生踴躍參加；教育局說，透過學習外語、無障礙、園區深度導覽解說知識與技巧等，共同推廣花博。

教育局表示，每位導覽志工除接受基礎訓練6小時及花博志工3小時訓練外，還安排導覽專業課程。7月份已辦理2場導覽通識課程、7場導覽服務課程及6場導覽解說課程，8月份更進一步開設進階課程；如外語、無障礙、園區深度導覽，園區實務走場訓練等課程。

教育局長彭富源說，花博導覽志工團隊由許多熱情夥伴組成！來自長億高中的林芳以年僅16歲，是導覽志工團隊中最年輕的成員；因喜歡花博且未來規畫大學就讀農業類科，主動積極報名導覽志工，並獲選為志工幹部，加入導覽志工大家庭。

自願擔任導覽志工小班長的郭丞翊勇於嘗試挑戰，積極爭取自我成長機會；他相信起初雖然辛苦，但駕輕就熟後，獲得的經驗就是生命中最難能可貴的資產。教育局著手錄製導覽語音文案，未來遊客可經由官方APP掃描導覽點QRcode獲得導覽語音服務，了解花博三大園區的亮點。

教育局為提升導覽志工人力資源，歡迎具有第二外語（英語、日語、韓語、東南亞語、西班牙語等）專業人士，或對花卉、植物、台中學有興趣的社會人士或學生，踴躍報名加入導覽志工行列，報名相關資訊可上花博志工整合服務平台查詢。

(中時 )

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