微電影公開創作專輯歷程 凱莎演唱會移師台大體育館

2018年08月22日 18:39 中時 潘鈺楨

為了慶祝新專輯《Rainbow》發行一年，Kesha最近公開了一部微電影做為發片紀念，介紹專輯《Rainbow》的創作歷程，凱莎參與每一首歌的製作過程，也側拍了葛萊美獎的表演登台前的畫面。

整部影片描寫了凱莎的心路歷程，微電影中也分別用不同的歌曲來做Kesha的心情代表。影片中凱莎特別感謝歌迷的支持讓她在舞台上可以自由自在一路的表演下去，也從小型演出一路回顧到大型演出。這部微電影也特別找來時尚導演Kevin Hayden來拍攝，拍攝凱莎的心情表現，另外凱莎的哥哥Lagan Sebert也負責側拍訪問凱莎。

Kesha出道至今擁有10首Top 10單曲、突破10億YouTube觀看次數，以及橫跨各大社群平台數千萬名粉絲追蹤。Kesha的最新專輯《雨後彩虹Rainbow》更獲得《娛樂周刊》譽為「藝術」被《滾石雜誌》評為「其音樂生涯的最強力作」，宣告著一段全新的開始。《雨後彩虹Rainbow》今年也替她贏得首次入圍葛萊美獎的殊榮，同時提名最佳流行專輯獎和以〈祈禱 Praying〉提名最佳流行個人演出獎。曾榮獲人權戰線能見度獎及2016年告示牌頒發女性音樂開拓獎的Kesha，近期更入選美國時代雜誌年度百大影響力人物單。

Kesha此次亞洲巡迴演唱會將會巡迴至韓國、台北、大陸、日本..等地，台北場的演唱會將會於2018年9月16日(週日)晚上19:00於台大體育館1樓正式登場，為保障購票消費者的權益，同時為讓每位真摯支持Kesha的樂迷們享有最佳的演唱會體驗，特別提醒先前購票的歌迷需先進行退票作業後再進行重新購票，KESHA RAINBOW TOUR台北演唱會門票將在2018年8月26日（日）13:00於KKTIX售票系統重新啟售，更多與演唱會相關訊息可以搜尋臉書「邦艾波醍」。

(中時 )