微電影公開創作專輯歷程 凱莎演唱會移師台大體育館

Kesha9月16日將在台大體育館開唱。（邦艾波醍提供）

友善列印
中時

為了慶祝新專輯《Rainbow》發行一年，Kesha最近公開了一部微電影做為發片紀念，介紹專輯《Rainbow》的創作歷程，凱莎參與每一首歌的製作過程，也側拍了葛萊美獎的表演登台前的畫面。

整部影片描寫了凱莎的心路歷程，微電影中也分別用不同的歌曲來做Kesha的心情代表。影片中凱莎特別感謝歌迷的支持讓她在舞台上可以自由自在一路的表演下去，也從小型演出一路回顧到大型演出。這部微電影也特別找來時尚導演Kevin Hayden來拍攝，拍攝凱莎的心情表現，另外凱莎的哥哥Lagan Sebert也負責側拍訪問凱莎。

Kesha出道至今擁有10首Top 10單曲、突破10億YouTube觀看次數，以及橫跨各大社群平台數千萬名粉絲追蹤。Kesha的最新專輯《雨後彩虹Rainbow》更獲得《娛樂周刊》譽為「藝術」被《滾石雜誌》評為「其音樂生涯的最強力作」，宣告著一段全新的開始。《雨後彩虹Rainbow》今年也替她贏得首次入圍葛萊美獎的殊榮，同時提名最佳流行專輯獎和以〈祈禱 Praying〉提名最佳流行個人演出獎。曾榮獲人權戰線能見度獎及2016年告示牌頒發女性音樂開拓獎的Kesha，近期更入選美國時代雜誌年度百大影響力人物單。

Kesha此次亞洲巡迴演唱會將會巡迴至韓國、台北、大陸、日本..等地，台北場的演唱會將會於2018年9月16日(週日)晚上19:00於台大體育館1樓正式登場，為保障購票消費者的權益，同時為讓每位真摯支持Kesha的樂迷們享有最佳的演唱會體驗，特別提醒先前購票的歌迷需先進行退票作業後再進行重新購票，KESHA RAINBOW TOUR台北演唱會門票將在2018年8月26日（日）13:00於KKTIX售票系統重新啟售，更多與演唱會相關訊息可以搜尋臉書「邦艾波醍」。

(中時 )

應采兒嫌互動不夠偶像劇 陳小春… 學霸影后母胎單身 戲裡圓夢初嚐…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。