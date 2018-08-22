新北》蘇提專用垃圾袋降價？ 侯辦：環保專業不該淪為民

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民進黨新北市長參選人蘇貞昌22日提出垃圾清運政策，強調更方便、更環保，以及節省成本來作為降低垃圾袋費用，侯友宜辦公室發言人賴冠群表示，專用垃圾袋價格市府設有檢討機制，過去也曾依照成本降價，然而老縣長對於影響新北市空污最嚴重的深澳燃煤電廠，隻字不提，「環保政策竟然刻意閃躲最重要的環境議題」，淪為民粹騙票，實在令人遺憾。

賴冠群表示，雙北垃圾費隨袋徵收行之有年，也產生很大的垃圾減量效果，新北市過去7年，透過垃圾袋隨袋徵收將原來每人每日垃圾清運量從92年的0.808公斤，一路降到2016年的0.235公斤，華爾街日報還特別報導指出，新北市的資源回收率做到63.5％，且依照經濟合作暨發展組織（OECD）標準，台灣的資源回收不僅做到與先進國家並駕齊驅，更大幅超越美國的35％，這都是過去垃圾隨袋徵收，以及環保教育落實得到的成果。

賴冠群說，市府曾在2012年將垃圾處理費，由0.42元／公升適當調降為0.4元／公升，另針對中低收入戶或弱勢家庭提供抵價卷減輕負擔，老縣長此時提出垃圾袋降價政見，等於把環保議題拿來喊價，極不恰當。

賴冠群提醒，蘇貞昌自己曾在2001年11月競選台北縣長連任時説過，「垃圾隨袋徵收，不宜貿然實施」，可見老縣長對環保完全不在意，只會以民粹的選舉語言騙選票。

賴冠群強調，老縣長對於影響新北市空污最嚴重的深澳燃煤電廠，一字不提，而且侯友宜從4月中旬就不斷要求老縣長表態，遲遲得不到答案，這種見樹不見林的環保政策，無疑是一大笑話。

(中時 )

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