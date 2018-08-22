亞運》詹家姐妹聯手 網球女雙晉8

2018年08月22日 18:46 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

(19:15更新，補充詹詠然賽後感想，以及混雙等賽事戰果)

雅加達亞運網球賽事22日持續激戰，中華隊在女單由小將梁恩碩挺進4強，確定至少有銅牌進帳後，女雙16強戰「詹家姐妹」詹詠然／詹皓晴第一盤遇到考驗，所幸挺過危機，最終花了62分鐘，以6：3、6：1直落二解決泰國組合，殺進8強，持續朝獎牌前進。

賽後詹詠然指出，一開始泰國對手表現得很好、很主動，一開始她跟妹妹是先遭到破發、0：2落後，「不過第3局我們的發球局開始打得較主動，想辦法強迫對手跟我們拚球，我覺得這個戰術執行的算是相當順利，所以在第3局之後慢慢拿回掌握權，第2盤也是採取相同戰略，一路貫徹到底，很開心第一場比賽能夠順利拿下，希望接下來比賽可以繼續保持。」

17歲小將梁恩碩22日稍早在女單晉級4強，確定至少有銅牌，這也是我國繼1958年東京亞運之後，第一面亞運網球女單獎牌，可惜梁恩碩和男將彭賢尹搭檔的混雙，16強賽4：6、4：6不敵頭號種子、日本組合二宮真琴／內山靖崇，未能再上層樓。

男雙8強賽方面，大會第5種子、中華隊謝政鵬／楊宗樺3：6、7：5、1：10飲恨大會第1種子、印度組合波帕納（Rohan Bopanna）／夏朗（Divij Sharan），沒能晉級4強、失去奪牌機會；男單大會第3種子莊吉生，在16強戰6：4、6：3擊退泰國選手，晉級8強。

(中時電子報)