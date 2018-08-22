化石園區拚年底試營運 帶動山城觀光

左鎮菜寮化石園區爭取年底前完工試營運。文化局表示，未來化石園區正式營運後，將有便利商店、餐廳進駐，結合在地產業文化活動，帶動山城觀光發展。（李其樺攝）

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左鎮菜寮化石園區目前工程如火如荼進行中，爭取年底前完工試營運。同時也展開招商計畫，積極與業者洽談，文化局表示，未來化石園區正式營運後，將有便利商店、餐廳進駐，結合在地產業文化活動，帶動山城觀光發展。

台南市政府投入6.5億元，將原來的左鎮菜寮化石館，改建為菜寮化石文化園區，第一期工程於去年1月動工，預定今年底試營運；不過近日地方傳出工程進度延宕，連帶影響營運期程，對此文化局強調，工程仍按照正常期程進行，第一期工程預定在今年12月22日完工並試營運，明年2月正式開幕。

另外，菜寮化石園區未來開幕後除了5座展館，另規畫文創商店和餐廳供業者進駐經營，不過部分業者認為，菜寮化石園區位置遠離市區，除了周末假日遊客較多，平日很難吸引人潮，未來開幕後恐怕會像故宮南院一樣淪為「蚊子館」，目前仍持續觀望中。

文化局文化研究科表示，據交通局數據顯示，每月台20線入口車流量達20萬車次，有極大的觀光潛力，未來左鎮化石園區正式營運後，會結合今年底啟用的山上水道博物館、左鎮二寮觀日出等在地文化產業活動，預期可帶動山城觀光發展。

科長何宜芳表示，目前仍積極與多位業者洽談，除了文創商店、餐廳，由於左鎮沒有商店，採買民生用品不便，也將爭取便利商店進駐，帶動地方發展。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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