恐怖！睡眠中猝死 這壞習慣讓中風機率多4倍

2018年08月22日 18:48 中時電子報 莊楚雯

睡覺中打呼、打鼾，竟與高血壓、糖尿病一樣是嚴重慢性病！因為打呼患者睡覺常缺氧，容易被自己打呼聲吵醒。長期睡不飽，身體處在缺氧狀態，久而久之發炎，併發心血管疾病。

許多因打呼，被診斷為睡眠呼吸中止的患者，睡著後突然心律不整、心臟停止，增加猝死機會，甚至心肌梗塞。連中風、腦血管疾病發生率也高出一般人3到4倍。睡眠呼吸中止症患者，患有高血壓卻一直找不到原因，但打呼問題解決後，竟不藥而癒，可見打呼對身體健康影響之大。

1.亞洲人罹患睡眠呼吸中止症比西方人高

《早安健康》報導，原因出在「頭骨」的不同！亞洲人頭骨比西方人小，所以亞洲人的下顎骨較為向後縮，呼吸道、口咽的容量也比西方人窄。這也是西方人明明肥胖比例高，但患有打呼、睡眠呼吸中止症的人卻少於亞洲人，就是差在頭骨小這點。

在台灣，中年女性有一成、中年男性則是三至五成有此困擾，等於有一兩百萬人有打呼問題，卻一直被忽略。

2.生活習慣差導致打呼

像是常喝酒、吃安眠藥或肥胖，都是打呼的原因。常喝酒與吃安眠藥的人，使喉嚨肌肉失去張力，一躺下呼吸道就扁了，造成嚴重的呼吸中止症。

若不想就醫，可從減肥、少喝酒及少吃安眠藥、肌肉鬆弛等藥物改善，多運動保持肌肉的張力。要是症狀沒有好轉，再尋求醫師治療。

此外，治療睡眠呼吸中止症，分為外科與內科。外科可以動手術，把喉嚨附近的軟組織、扁桃腺清一清，甚至整形，將下巴骨頭打斷，拉出來再接回去，增加頭骨空間。內科治療方式，是讓患者睡覺時戴上呼吸器，睡眠安穩，白天變得有精神。

(中時電子報)