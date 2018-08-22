亞運》田徑大軍殺到 標槍雙保險鎖定24年來首金

2018年08月22日 18:59 中時電子報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

2018亞運會正在雅加達和巨港兩地如火如荼的展開賽程，近年來戰果豐碩的中華田徑大軍21日抵達，22日全隊來到訓練場熱身，標槍雙保險鄭兆村、黃士峰、男子短距離楊俊瀚、女子撐竿跳吳家如、男子400跨欄陳傑都有機會奪牌，當中又以標槍雙俠可望終結24年亞運田徑「零」金窘境。

台灣田徑隊上次在亞運會上奪金得追溯到1994廣島亞運，當時「風速女王」王惠珍在200公尺封后，此後就再也沒有人能站上最高頒獎台上，2014仁川亞運男子鉛球張銘煌銀牌，與金牌擦身而過。

再往前追溯男子田徑在亞運會上摘金是1966年曼谷，當時男子十項全能吳阿民以7003分奪金，男子田徑至今已52年零金。

經過去年台北世大運2金洗禮之後，本屆亞運中華田徑隊軍容壯盛，除了男子標槍雙保險外，「飛毛腿」楊俊瀚、男子110公尺跨欄陳奎儒、男子400跨陳傑、女子撐竿跳吳家如、男子400公尺接力、男子鉛球張銘煌等人都有奪牌實力，當中男子200公尺中國大陸名將謝震業因傷退賽，楊俊瀚增添摘金機會。

中國大陸名將謝振業因傷退賽，楊俊瀚有機會在200公尺項目跑出金牌。(杜宜諳攝)

楊俊瀚22日表示，今年2月測試賽就來過這個亞運比賽場地，對於這裡還蠻孰悉的，狀況也調整得不錯，會在100公尺和200公尺火力全開，然後再力拚400公尺接力，有了台北世大運的體能考驗後，這次會好好掌握調整，也不會因為謝震業退賽而自喜，每場比賽全力以赴就對了。

前段時間鄭兆村和黃士峰前往歐洲移地訓練，同時在芬蘭比賽有不錯表現，月初回國調整時差，至今也已進入備戰狀態。鄭兆村自信說，心中最大挑戰是自己，只要能突破，金牌並不難。

中華田徑代表隊標槍教練薛聖融、選手鄭兆村、黃士峰、外籍教練安德生(從左到右)大合照。(杜宜諳攝)

雖然印度選手喬普拉今年擲過87.43公尺，但外籍教練安德生表示，鄭兆村與黃士峰在去年世大運的時候將體能調整到高峰，而且在對的地方和對的時間抓到機會擲出好成績，這次來到這裡兩人同樣是將體能推到顛峰，現在就等待那個契機點到來，希望兩位選手別給自己太大壓力，好好享受這場比賽。

(中時電子報)