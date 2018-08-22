學霸影后母胎單身 戲裡圓夢初嚐戀愛滋味

2018年08月22日 18:54 中時 潘鈺楨

法國安古蘭影展最年輕影后莉娜艾兒阿拉比（Lina El Arabi），最近在新片《地球另一端的守候》演出遭父母逼婚的女孩。該片不僅題材新穎、故事浪漫，阿拉比的深情演出更獲媒體激賞。片中一度為愛神傷的她，因為機器人「小單」的適時守護，讓她決定勇敢追愛。值得一提的是，阿拉比現實中曾是資優生學霸，更因同時忙於學業、事業，迄今仍是母胎單身。這次她在《地》片與「小單主人」英國男星喬科爾（Joe Cole）扮起銀幕情侶，總算初嚐戀愛滋味，直呼每天都很幸福。

年僅23歲的阿拉比出生於法國，父母皆具摩洛哥血統，讓她在影壇獨樹一格。阿拉比從小學習芭蕾、小提琴及舞台表演，更以優異成績自凡爾賽大學數學系畢業，曾是成績名列前茅的學霸。更猛的是，首次跨足影壇的她，便幸運擔綱演出《婚禮》（A Wedding），勇奪法國安古蘭國際影展最佳女主角，成為該影展史上最年輕的影后。有趣的是，為同時兼顧學業及事業，根本沒空談戀愛的她，卻意外在電影《地球另一端的守候》裡，與男星喬科爾大談一場跨越一萬公里的遠距離戀愛，讓她直呼有趣！片中兩人讓機器人「小單」牽紅線，共譜另類浪漫戀曲，還感動不少影迷。

阿拉比在新片《地球另一端的守候》中飾演摩洛哥女孩艾羽莎，正值青春年華的她，卻被父母逼嫁給陌生中年男子，初開蓓蕾面臨強摘命運，讓她一度對生命感到絕望。奇妙的是，這時一台遙控機器人「小單」竟突然現身，不僅無時不刻守護著她，更帶她逃離掌控，讓她對操控的「幕後恩人」男主角喬科爾銘感五內。有趣的是，阿拉比片中完全不屬「外貌協會」，只憑「小單」細心守護便暗許芳心，身處北美、北非的兩人從未謀面，卻能跨越語言文化隔閡，勇敢追愛、愛無反顧，比透過「交友app」軟體還更真心以對，感動不少觀眾。電影24日在台上映。

(中時 )