查理漢納為當黑幫 不惜推掉《環太平洋2》

2018年08月22日 18:57 中時 潘鈺楨

拒演《環太平洋2》，查理漢納圓夢接演《惡魔島》。（甲上提供）

改編自真人真事的越獄故事電影《惡魔島》，由查理漢納動人演出，查理坦言自己只為了接演夢寐以求的《惡魔島》，婉拒了拍攝檔期撞期的動作鉅片《環太平洋2》。

改編自法國囚犯亨利查瑞爾越獄的真實故事，《惡魔島》早在1973年就拍成了電影，由奧斯卡影帝達斯汀霍夫曼與好萊塢動作傳奇巨星史提夫麥昆攜手演出，當年獲得非常高的評價。亨利查瑞爾的越獄傳奇啟發了不少越獄電影，如《刺激1995》、《空中監獄》、《鋼鐵墳墓》都看得到他的影子。2018年推出新版《惡魔島》在原本的故事架構下加入新元素，導演麥可諾埃表示新版《惡魔島》將會更震撼，尤其是兩位主角查理漢納與雷米馬利克的演出會緊緊揪住觀眾的心。

查理漢納則坦言自己主演《環太平洋》卻婉拒了《環太平洋2》，是因為選擇了接演同檔期拍攝的《惡魔島》，除了是他夢想中的角色之外，更吸引他的是新版電影的情感更深厚，他說：「在入獄和逃獄過程中數不清的打鬥衝突和各種磨難之下，你會忍不住為這個故事落淚，這不是每部電影都做得到的。」

改編自真人真事，綽號「巴比龍」（法文『蝴蝶』）的黑幫份子亨利(查理漢納飾)，因一起誣告殺人案被判入獄，更被送至南美洲的圭亞那。一心想重獲自由的巴比只能選擇逃獄，他結識身懷鉅款的經濟犯德加(雷米馬利克飾)，瘦弱的德加需要保護、而巴比需要金援，兩人訂好協議，開始一連串的逃亡計畫。但第一次逃獄失敗，巴比被關進折磨身心的禁閉室2年之久。不死心的他們策劃了第二次逃獄終於成功，但自由的時光卻很短暫，巴比不但被判處5年禁閉，更遣送到史上戒備最森嚴的監獄－惡魔島，惡魔島四面環海，且地形險峻，但是黑牢的鐵窗關不住一心嚮往自由的巴比。電影將於9月21日在台上映。

(中時 )