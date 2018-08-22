謝欣穎日本甜蜜遊發生濺血意外 和恬妞新片宣傳計畫不變

謝欣穎的血跡斑斑照令人怵目驚心，但幸虧沒有造成大礙。（取材自IG）

友善列印
中時
謝欣穎被恬妞氣勢震懾。（威視提供）

謝欣穎七夕和男友赴日旅遊，前晚卻上傳一張衣服上血跡斑斑的照片，讓粉絲都相當擔心，她解釋是因為貪玩在樓梯上跌倒摔破頭，在精通日語的友人幫助下，已經赴當地腦神經外科就醫，並做了人生第一次的核磁共振，經紀人表示傷口看起來不大，只是流很多血，確定無大礙，預計26日回台，不會影響接下來一連串的新片宣傳活動。

謝欣穎主演的電影《藍色項圈》將上映，和戲齡48年的恬妞合作，謝欣穎表示：「妞姐真的是很逗趣又敬業的前輩，在片場我們每個人都好喜歡他，特別是她無時無刻都是準備好的，讓我很崇拜。」其中一場恬妞與謝欣穎在全校教師面前對峙的關鍵戲，謝欣穎本來還擔心自己情緒不夠滿，沒想到當恬妞的手輕輕地碰在謝欣穎的肩膀上，她完全接收到對方情緒，從肩膀迅速擴張全身的壓力壓迫感，也讓她一次到位。

恬妞飾演為了升學率，汲汲營營的魔鬼校長，她開玩笑表示：「我至少20年沒在台灣拍攝電影，沒想到這個角色的台詞都是在說教，一開口都是長篇大論，我背得要死，還拜託導演改台詞！」但導演張訓瑋回應：「其實恬妞是天生型的演員，只要戲服ㄧ換妝髮ㄧ弄，她就會立刻角色上身，舉手投足，每個演員都是戲，能夠和她合作真得是撿到寶賺到了！」該片9月14日全台上映。

(中時 )

查理漢納為當黑幫 不惜推掉《環… 被花邊教主當眾甩巴掌 安娜坎卓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。