謝欣穎日本甜蜜遊發生濺血意外 和恬妞新片宣傳計畫不變

2018年08月22日 19:03 中時 徐桐炘

謝欣穎被恬妞氣勢震懾。（威視提供）

謝欣穎七夕和男友赴日旅遊，前晚卻上傳一張衣服上血跡斑斑的照片，讓粉絲都相當擔心，她解釋是因為貪玩在樓梯上跌倒摔破頭，在精通日語的友人幫助下，已經赴當地腦神經外科就醫，並做了人生第一次的核磁共振，經紀人表示傷口看起來不大，只是流很多血，確定無大礙，預計26日回台，不會影響接下來一連串的新片宣傳活動。

謝欣穎主演的電影《藍色項圈》將上映，和戲齡48年的恬妞合作，謝欣穎表示：「妞姐真的是很逗趣又敬業的前輩，在片場我們每個人都好喜歡他，特別是她無時無刻都是準備好的，讓我很崇拜。」其中一場恬妞與謝欣穎在全校教師面前對峙的關鍵戲，謝欣穎本來還擔心自己情緒不夠滿，沒想到當恬妞的手輕輕地碰在謝欣穎的肩膀上，她完全接收到對方情緒，從肩膀迅速擴張全身的壓力壓迫感，也讓她一次到位。

恬妞飾演為了升學率，汲汲營營的魔鬼校長，她開玩笑表示：「我至少20年沒在台灣拍攝電影，沒想到這個角色的台詞都是在說教，一開口都是長篇大論，我背得要死，還拜託導演改台詞！」但導演張訓瑋回應：「其實恬妞是天生型的演員，只要戲服ㄧ換妝髮ㄧ弄，她就會立刻角色上身，舉手投足，每個演員都是戲，能夠和她合作真得是撿到寶賺到了！」該片9月14日全台上映。

(中時 )