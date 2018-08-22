金門「土豆」遭拒寄　立委楊鎮浯協調改進

金門花生常被當成「大陸貨」，遭到郵政、關務機關拒寄或退件，引起不少民怨。（李金生攝）

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立委楊鎮浯（中）邀集相關單位協調，改進目前不合理的作法。（李金生攝）

金門花生常被當成「大陸貨」，遭到郵政、關務機關拒寄或退件，引起不少民怨。立委楊鎮浯今（22）日出面協調，敲定未來若有產地不明疑慮，可交由縣府專業農政單位協助查驗，以維民眾權益。

多次接獲民眾陳情的立委楊鎮浯說明，許多鄉親寄送土產花生赴台，卻遭郵政、關務執行單位以「可能為大陸農產品」為由拒寄，並引《試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法》做為拒寄的理由。

楊鎮浯指出，他曾針對這種對金門鄉親的不合理差別待遇，質詢行政院長賴清德要求改進，中央也承諾妥為處理。

同樣屢次接到反映的縣議員李誠智、金湖鎮代陳向鑫也表示，金門花生小而香，特殊口味撫慰旅台遊子的心，老人家常在7、8月盛產期郵寄給家人，卻被當作「大陸貨」拒寄或退件，教他們情何以堪？

楊鎮浯今天下午邀集中華郵政郵務處副處長李諸禮、關務署高雄關簡任稽核沈賀明、農糧署作物生產組簡任技正蘇登照、海巡署指揮部主任詹嘉德等人協調，期待改進目前作法。

農糧署說明，若非大陸農產品，而屬金門自用本地產者，在台澎金馬關區內可自由流通，至於有疑慮的農產品，未來將請縣府專業農政單位協助判定。海關也表示願意配合。

海巡署則強調，未來若數量龐大致生疑慮，或無法明確判別產地時，將請當事人前來說明，或請縣府農政單位協助判定。中華郵政也說，除「禁寄」物品外，郵局不能逕自拒收郵件，而對於有明顯疑慮、數量龐大的農產品，郵局會善意提醒當事人，並請相關農政單位來協助檢驗。

(中時 )

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