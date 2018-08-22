被花邊教主當眾甩巴掌 安娜坎卓克掐脖子回敬

安娜坎卓克（左）與布蕾克萊芙莉。（CatchPlay提供）

友善列印
中時

懸疑電影《失蹤網紅》（A Simple Favor）則展露現代西方的女人心機，完美詮釋閨蜜之間「人前手牽手，人後下毒手」機關算盡的心機陷阱。「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）和《歌喉讚》安娜坎卓克（Anna Kendrick）首度合作，飾演看似無話不談、卻又各自藏有暗黑祕密的假面閨蜜，戲裡互動暗藏玄機，戲外則培養出好默契，昨日兩人在「MTV音樂錄影帶獎」（MTV Video Music Awards）頒獎典禮上聯手頒獎宣傳新片，以搞笑的肢體動作來解釋新作《失蹤網紅》劇情，兩人甚至作勢打架，坎卓克掐萊芙莉的脖子，萊芙莉也猛力大甩坎卓克巴掌，可愛的表情和生動的肢體成為頒獎典禮最精彩的一大亮點。

《失蹤網紅》不只兩大銀幕天后的耍狠較勁、撕逼互婊備受矚目，電影更展現了導演保羅維格（Paul Feig）不凡的時尚品味，本身對時尚多所研究的導演為拍出視覺上也賞心悅目的「好看」電影，在服裝更有所要求，光是安娜坎卓克的戲服就有39套，而時尚教主布蕾克萊芙莉在戲中飾演時尚產業工作的上流名媛艾米莉，服裝更是套套吸睛，以導演保羅維格的日常男裝造型為範本，設計出多套時尚褲裝，展現艾米莉精明幹練又不可捉摸的多樣面貌，布蕾克萊芙莉也很喜歡這樣的服裝設計，她說：「艾米莉就像個謎，沒人料得到她下一步會做什麼事，所以我希望她擁有很獨特的形象，不希望她像一般女性一樣穿著性感短裙，我想為她塑造不同的女性形象，展現她的『女力』。」

而布蕾克萊芙莉在上週末跑《失蹤網紅》宣傳時，為呼應電影中的造型，更在三天內連換六套風格與色彩各異的褲裝，將凡賽斯（Versace）、寶緹嘉（BOTTEGA VENETA）等時尚品牌輪番穿上身，所到之處殺光媒體底片，完美示範女性如何駕馭男性化褲裝又能展現出絕俗不凡的獨特魅力。

《失蹤網紅》描述人氣部落客史蒂芬妮（安娜坎卓克 飾）和艾米莉（布蕾克萊芙莉 飾）因為育兒而成為閨蜜，無話不談的她們其實對彼此都藏有暗黑祕密，史蒂芬妮以為自己深知艾米莉的一切，卻在艾米莉失蹤之後才驚覺，艾米莉根本是一團謎。史蒂芬妮四處尋找好友的下落，卻爆出驚人的祕密，友誼、愛情、失蹤竟然都不是這麼簡單，忌妒、背叛、謊言、真相在一夕之間爆發。電影9月14日在台上映。

(中時 )

謝欣穎日本甜蜜遊發生濺血意外 … 吳宇森妻以「鹿希派」為戒！緊張…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。