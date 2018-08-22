被花邊教主當眾甩巴掌 安娜坎卓克掐脖子回敬

2018年08月22日 19:06 中時 潘鈺楨

懸疑電影《失蹤網紅》（A Simple Favor）則展露現代西方的女人心機，完美詮釋閨蜜之間「人前手牽手，人後下毒手」機關算盡的心機陷阱。「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）和《歌喉讚》安娜坎卓克（Anna Kendrick）首度合作，飾演看似無話不談、卻又各自藏有暗黑祕密的假面閨蜜，戲裡互動暗藏玄機，戲外則培養出好默契，昨日兩人在「MTV音樂錄影帶獎」（MTV Video Music Awards）頒獎典禮上聯手頒獎宣傳新片，以搞笑的肢體動作來解釋新作《失蹤網紅》劇情，兩人甚至作勢打架，坎卓克掐萊芙莉的脖子，萊芙莉也猛力大甩坎卓克巴掌，可愛的表情和生動的肢體成為頒獎典禮最精彩的一大亮點。

《失蹤網紅》不只兩大銀幕天后的耍狠較勁、撕逼互婊備受矚目，電影更展現了導演保羅維格（Paul Feig）不凡的時尚品味，本身對時尚多所研究的導演為拍出視覺上也賞心悅目的「好看」電影，在服裝更有所要求，光是安娜坎卓克的戲服就有39套，而時尚教主布蕾克萊芙莉在戲中飾演時尚產業工作的上流名媛艾米莉，服裝更是套套吸睛，以導演保羅維格的日常男裝造型為範本，設計出多套時尚褲裝，展現艾米莉精明幹練又不可捉摸的多樣面貌，布蕾克萊芙莉也很喜歡這樣的服裝設計，她說：「艾米莉就像個謎，沒人料得到她下一步會做什麼事，所以我希望她擁有很獨特的形象，不希望她像一般女性一樣穿著性感短裙，我想為她塑造不同的女性形象，展現她的『女力』。」

而布蕾克萊芙莉在上週末跑《失蹤網紅》宣傳時，為呼應電影中的造型，更在三天內連換六套風格與色彩各異的褲裝，將凡賽斯（Versace）、寶緹嘉（BOTTEGA VENETA）等時尚品牌輪番穿上身，所到之處殺光媒體底片，完美示範女性如何駕馭男性化褲裝又能展現出絕俗不凡的獨特魅力。

《失蹤網紅》描述人氣部落客史蒂芬妮（安娜坎卓克 飾）和艾米莉（布蕾克萊芙莉 飾）因為育兒而成為閨蜜，無話不談的她們其實對彼此都藏有暗黑祕密，史蒂芬妮以為自己深知艾米莉的一切，卻在艾米莉失蹤之後才驚覺，艾米莉根本是一團謎。史蒂芬妮四處尋找好友的下落，卻爆出驚人的祕密，友誼、愛情、失蹤竟然都不是這麼簡單，忌妒、背叛、謊言、真相在一夕之間爆發。電影9月14日在台上映。

(中時 )