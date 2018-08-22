新南向國家華校校長會議 成功工商舉行

2018年08月22日 19:23 中時 楊宗灝

東南亞各國百餘位校長19日至22日來台參加為期4天的新南向國家華校校長會議，21日赴桃園成功工商參訪，校長鄒紹騰感謝僑委會指定成功工商做為外團參訪研習學校，學校自101學年度起辦理日、韓、大陸及東南亞等地教育旅行，106學年度首度招收海外僑班，107學年度已有50餘位僑生到校完成註冊，期使朝品格、技藝及國際化大校目標邁進。

僑委會科長楊慧萍表示，近期在6月份辦理了自聘教師回國研習班，參與的華文教師群對參觀成功工商的印象十分滿意肯定，成功工商對僑生照顧有加，逢年過節更是精心規畫應景節慶活動，讓僑生體會台灣文化，也沖淡思鄉的愁緒，因而決定一定要帶華校校長們參觀辦學績優的成功工商。

成功工商除簡報讓各國校長進一步了解台灣技職教育的成果，也安排來自緬甸和越南的程國安、黃玉蓮、蘇維瓊等僑生同學代表分享來台求學經驗，僑生分享了學校對他們學業和生活照料的感動，並表示學校提供給他們最好的住宿、最好的學習環境，希望校長們推薦同學來成功工商讀書。

越南清平華文中心表示，該校總計約500位學生，今年就有97位畢業生配合僑委會技職3+4學程計畫，決定來台就讀高職接軌科技大學，對僑委會及台灣高職與科大對學生的照顧表示非常感謝。

(中時 )