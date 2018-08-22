白堊產業文化節26日開幕 2日遊小旅行暢玩左鎮

2018年08月22日 19:24 中時 李其樺

左鎮區公所結合地方發展協會26日上午在左鎮驛站舉辦白堊節產業活動，除了推出農產品特銷、尋寶遊戲和在地特色風味餐等多元活動，結合2日遊小旅行，邀請民眾來左鎮觀光，認識左鎮人文之美。（李其樺攝）

左鎮區公所結合地方發展協會26日上午在左鎮驛站舉辦白堊節產業活動，除了推出農產品特銷、尋寶遊戲和在地特色風味餐等多元活動，結合2日遊小旅行，邀請民眾來左鎮觀光，認識左鎮人文之美。

左鎮區長李佳隆表示，26日上午開幕當天，安排了左中社區的千歲圑表演中國大鼓、公舘社區的八音師傅與左鎮國小小朋友合奏八音、澄山社區中東肚皮舞表演及光榮國小弦樂圑表演。另有適合親子同樂的手作月桃象形筆筒與古早童玩竹陀螺親子DIY製作活動，讓民眾體驗親自動手的成就與樂趣。

李佳隆表示，同時活動會場有左鎮農會和社區發展協會舉辦的農產品市集，展售破布子、澄山筍和葛鬱金麵等伴手禮，當天現場更備有以在地食材所料理的月桃木瓜健康粽及鮮筍羹300份免費供遊客品嚐。

另外，為推廣左鎮來𨑨迌在地旅遊，左鎮區公所規畫三條輕旅行幹線，分別是打左鎮農會的白堊農業產業文化體驗套裝行程、菜寮溪產業觀光協會所規畫的「魯哈的寶藏-遊戲微旅行」和公舘社區的「岡林部落日月同遊體驗行」，詳情可洽詢區公所和社區發展協會。

(中時 )