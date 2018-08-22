八里龜馬山真慶宮中元普渡 捐贈白米及物資包幫助弱勢

2018年08月22日 19:16 中時電子報 綜合報導

八里區龜馬山紫皇天乙真慶宮捐贈中元普渡供品捐贈給新北市政府「實物銀行」，社會局長張錦麗(中)代表接受將轉贈給新北市的弱勢家庭。

龜馬山紫皇天乙真慶宮捐贈中元普渡供品捐贈給新北市政府「實物銀行」。

龜馬山紫皇天乙真慶宮捐贈中元普渡供品捐贈給新北市政府「實物銀行」。

以供奉玄天上帝的新北市八里區龜馬山紫皇天乙真慶宮，每年舉辦盛大的慶讚中元普渡，在普渡後便將供品捐贈給新北市政府「實物銀行」，今年亦不例外，除白米2千斤外，還有大批民生物資包，由社會局長張錦麗代表接受，將轉贈給新北市的弱勢家庭。新北市議員鄭戴麗香亦到場參加，共同感謝真慶宮及善信大德的愛心。

龜馬山真慶宮管委會近期改選，新任主任委員陳文清表示，該宮主奉玄天上帝，配祀天上聖母和王母娘娘，每年農曆七月，均會舉行普渡法會，為八方善信大德超拔祖先及冤親債主。

陳文清表示，普渡所需白米，以及信眾拜拜用的供品，包含油、鹽、麵條、罐頭、餅乾等民生物資，歷年來都響應朱立倫市長「實物銀行」的理念，捐贈給市府再分送給弱勢機構和家庭，今年同樣捐贈白米2千斤和民生物資包。

新北市政府社會局長張錦麗表示，感謝龜馬山真慶宮陳主委暨全體委員和信眾大德的愛心，真慶宮從101年起便陸續捐贈大批白米等物資給新北市「實物銀行」，白米將分送給仁愛之家、觀照園、幸福居等弱勢機構，物資包則轉送給在案服務中的弱勢家庭。

張錦麗表示，新北市實物銀行自100年開辦至今，結合各界社會團體、宮廟、企業及善心人士的力量及資源，截至今年7月底止，共媒合14億多元，超過227萬人次受益，以去年為例，在400多個捐贈單位中，就有80個是宗教團體，宗教不僅安定民心，還博施濟眾，幫助弱勢，為社會帶來一股暖流。

資料詳洽：社會工作科長劉文湘 2960-3456轉3810

承辦人： 陳泓伶 2960-3456轉 3846

新聞連絡：黃逢明 2960-3456轉3715 陳清貴2960-3456轉3728

(中時電子報)

龜馬山紫皇天乙真慶宮捐贈中元普渡供品捐贈給新北市政府「實物銀行」。圖為社會局長張錦麗、新北市議員鄭戴麗香及真慶宮服務人員一同向玄天上帝上香祈福。