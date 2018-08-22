韓國瑜要陳其邁換競選團隊 陳辦：該換掉的是他

2018年08月22日 19:24 中時 林宏聰

國民黨高雄市長參選人韓國瑜22日到左營介紹在地美食，媒體問他恢復議員配合款的構想狂被民進黨批評，他邊吃酸菜鍋邊「酸」綠營抹黑手法太Low，還公開呼籲陳其邁撤換競選團隊；陳其邁陣營也不甘示弱立刻反擊：「真正該更換的是國民黨市長參選人！」

韓國瑜22日下午走訪左營區劉家酸菜白肉鍋推廣高雄美食，接受媒體訪問時他表示，對手陳其邁的競選團隊太Low了，應該換團隊，其所有記者招待會對他的批判都是扭曲、抹黑；所有的產業都在進步，但民進黨的選舉從來沒有產業升級，還是用這麼Low的抹黑手段，這完全是土包子的打法，他發自內心看不起。

陳其邁競選辦公室發言人邱俊憲指出，前任國民黨主席馬英九、現任主席吳敦義過去都曾經讚揚賴清德擔任台南市長時取消議員配合款，吳敦義更在去年說「我36年前做南投縣長，28年前做高雄市長，就是維持這原則」，如今韓國瑜主張恢復，等於是重重打臉馬、吳；邱俊憲「提醒」，距離選舉登記日還有1周時間，「國民黨重新提名市長參選人還來得及」。

邱俊憲呼籲韓國瑜應撤換他腦袋裡面綁樁政治的舊思維，並納入透明公開的參與式預算，才能杜絕工程配合款的弊端。

另外，針對旗津未來的發展，韓國瑜說，如果高雄市十幾個議員團結起來，用離島建設條例，有兩個特點包含全區免稅，把旗津變成採購天堂，藉此繁榮旗津、鹽埕、鼓山區。其次，若運用離島建設條例，是否設立賭場將是重大問題，誰是下一個高雄市長，都不會是獨裁者，市議會是否通過，旗津老百姓是否支持都是問題 。

他說，高雄需要賺錢，當地產業太蕭條，他滿腦子都想要賺錢，希望民進黨黨團長進、成熟一點，不要再抹黑，民進黨該思考為何過去20年來讓高雄這麼窮。

(中時 )