李愛綺乾嘔靈魂出竅 床邊躺長髮女驚：她是誰

李愛綺日前在節目錄影前分享自己的露靈異感應。

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時報周刊
林彥君
張菲（左）和李愛綺。

李愛綺日前在綜藝節目錄影前表示，自己在14歲時發現有靈異體質，有次媽媽陪她到中南部宣傳，回房間發現媽媽已經先睡，於是她上床環抱媽媽，周圍的光線突然變暗，她瞇眼看到抱著是長髮的背影，「但是我媽媽是短頭髮」。

她當下嚇得不敢亂動，怕看到她回頭時不是媽媽的臉，她還可以感受到腳可以穿透她的身體，她嚇得衝出房門，看到媽媽從隔壁房走出來，她心有餘悸說：「那房間裡到底是誰？」

她表示曾和老公到塞爾維亞參觀古堡，一進去就全身起雞皮疙瘩，身體不適一直乾嘔，她到廁所吐，門一關上就聽到巨響，還聽到腳步拖行的聲音，她洗手準備離開，「洗手台三個感應水龍頭，同時留下水柱，門突然打開，還有一個綠色透明形體，穿軍裝走過去」，她趕緊去找老公，想要快點離開，她說：「我看到老公坐在那裡，旁邊有好多黑影，在看他聊天。」

她透露女兒也遺傳到她的靈異體質，她和當時4歲的女兒出國，女兒跟她說：「媽咪，那邊有眼睛一直看我」，她表示當下不敢亂看，她要女兒趕緊睡覺，「但是我靈魂出竅，看到妹妹的娃娃變很大，往女兒方向走」她表示那個娃娃是人家送女兒的，回國後她發現娃娃出現在家中，「娃娃跟著我們回台灣，我覺得娃娃有問題，請老師看，老師說這個娃娃是泰國下降頭的，趕緊交給老師處理。」

(時報周刊)

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