醫院前交通不順暢 高市議員要求市府檢討

2018年08月22日 20:58 中時 林宏聰

高市議員周玲妏22日質詢指出，阮綜合醫院前慢車道僅4公尺路寬，交通動線不良，每天早上尖峰時間總是大塞車，要求市府跨局處檢討解決辦法。（林宏聰攝）

健保鼓勵大醫院下轉病患至區域醫院或基層診所就診，但高市議員周玲妏指出，四維路1家區域醫院因門前路幅不足，車輛塞爆，而許多診所前畫滿紅線，載長輩看病的民眾車子無法臨停，呼籲都市計畫委員會通盤檢討時回歸市民實際需求。

高市議會22日進行都市計畫委員會業務報告與質詢，民進黨籍議員周玲妏指出，四維路底扣除人行道、分隔島、樹木植栽，慢車道僅4公尺寬，導致阮綜合醫院數千名病患搭乘的計程車、自小客車、復康巴士大塞車，地面突起磚更常絆倒老人家，多次協調卻無解，因為路幅寬度是都市計畫訂下的，無法改變。

另外，中正路上有家骨科醫院，門口人行道植栽漂亮，但不適合車輛停靠，她協助反應，工務局、養工處、交通局、衛生局推來推去，最後養工處終於將在路旁植栽區開出小缺口，病患才得以上下車。

周玲妏表示，考量救護車動線，私人診所門口幾乎都畫紅線，但如此一來，自行載長輩看病的市民只要臨停就犯法，諸如此類就醫交通問題相當困擾，她呼籲都委會在明年通盤檢討苓雅區都市計畫時納入討論，市府也應跨局處改善民眾需求。

都委會主委、高市副市長史哲答詢表示，都市計畫通盤檢討確實要符合社會發展需求，但是道路、人行道設計、交通動線等問題更涉及跨局處思考，過去有不少太制式、偏向公務系統的思考，的確需要後續進一步調整。

(中時 )