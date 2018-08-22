環保人士批港務局毀漁光島月牙灣溼地 港務公司否認

2018年08月22日 19:33 中時 洪榮志

台南市社區大學自然與環境學程經理晁瑞光日前到台南市安平漁光島空拍，意外發現原本月牙彎南側的濕地，有怪手正在埋沙，沙中還夾雜樹枝、保麗龍等廢棄物，痛批溼地美景被破壞。管轄的臺灣港務公司除否認該處是生態溼地外，也強調，正利用安平港17、18號碼頭後線場地工程開挖的餘土養灘，並已清除海漂廢棄物。

晁瑞光說，經過進一步追查，發現載運泥沙的車輛都是行駛港區內道路，但目前從汙水廠到漁光島之間，並沒有任何疏濬工程，加上填埋的泥沙中有垃圾，懷疑土方來源有問題。

港務公司澄清表示，安平港漁光島大月牙灣係於2003年搭配港區擴建工程養灘所產生的人工灘地，擴建前為港區水域，後依環評承諾採浚填平衡，將浚挖港池、迴船池及航道等土方在漁光島馬刺突堤間進行養灘，歷經十餘年形成目前月牙灣，該沙灘並非自然形成，也不是生態濕地。

港務公司說，大月牙灣因填築日久產生凹陷，沙灘外緣已經自然淤積封堵，下雨容易積水，雨後天晴日曬就形成乾燥沙地，易淤積垃圾及保麗龍等廢棄物，該公司利用現有土方資源進行填築以維護環境整潔；至於海岸沙灘現場垃圾，應屬外海牡蠣養殖所產生廢棄物及殘屑漂流物，目前已進行清除。

港務公司還強調，目前漁光島沙灘係由港務公司與台南市政府共同管理維護，未來大月牙灣土地將提供作為民眾親水遊憩場域為主，但目前仍在進行都市計畫的擬定階段，後續如有興建建築物等開發規畫構想，還須報請台南市都市設計審議委員會審議。

市府也指出，養灘地屬港務公司管轄範圍，並非市府管轄，也不是公告法定濕地範圍，但漁光島具有良好的自然生態，市府將積極了解是否有破壞生態情形，一定會致力守護漁光島的自然環境。

(中時 )