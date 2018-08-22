蘆筍下腳料再利用　將軍銀蘆筍上市

2018年08月22日 19:38 中時 莊曜聰

台南將軍地利小食負責人蔡仕霖、徐麗敏夫妻與小農合作，回收蘆筍要丟棄的「下腳料」，交由社區長輩進行清洗、削皮後再分裝，成為可食的「銀蘆筍」，22日舉行發表會。（莊曜聰攝）

台南將軍出產蘆筍，市面上銷售蘆筍為了包裝一致，會將長短不一的蘆筍切齊，切斷的部分就成為農業廢棄物，公益餐廳地利小食負責人蔡仕霖、徐麗敏夫婦與青農合作，收購這些「下腳料」，由社區長輩分級、洗淨、削皮，再包裝行銷，並導入餐飲及銷售，利潤回饋社區長輩，並將其命名為「銀蘆筍」。

台南市農業局今天舉辦「農業地方創生新契機—將軍銀蘆筍」發表會，介紹銀蘆筍的起源及製作過程，現場也展示銀蘆筍製作的蘆筍汁、蘆筍茶及蘆筍醬，還有入菜的料理。

地利小食是蔡仕霖、徐麗敏夫婦結合社區發展協會共同經營的品牌，與在地青農合作，提供餐飲及農村旅遊體驗服務，銀蘆筍則是在水土保持局青年回流農村計畫的觸動下提出的務實方案。

徐麗敏說，市售蘆筍切除部分纖維較粗，一般都是丟棄處理，感覺有些浪費，其實在削去外部纖維後，內部相當鮮嫩，於是與在地青農黃昭穎合作，收購處裡剩下的「下腳料」，聘請社區長輩處理，再由地利小食負責包裝及行銷。

徐麗敏表示，與社區合作，銷售的利潤回饋給社區長輩，未來根據市場的需求，會逐漸增加供應量，預計聘請10位長輩投入此項農產行銷計畫，民眾可在臉書地利小食專頁查詢相關資訊訂購。

(中時 )