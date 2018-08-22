陸養老機器人上路 成敗仍未知

2018年08月22日 22:38 旺報 李鋅銅

大陸60歲及以上老年人口已超過2.4億，隨著人口老齡化加重，養老壓力不斷增加，養老服務機器人也日漸興起。然而，養老服務機器人真的可以讓人安心嗎？會有多少人願意和機器人走完生命最後一程？至今仍有許多未知。

2018年世界機器人大會最近於北京舉行，現場百餘家機器人生產商在大會上展示各個領域機器人研發的最新成果。其中養老和機器人結合的「養老服務機器人」吸引許多人目光。在其中一家養老服務機器人展台上，一款人形機器人在現場走動，這款機器人主要定位是養老服務，包括移動輔助、衛生保潔、行動助力、聊天提醒、安防保護、洗澡清潔、睡眠輔助、健康體檢7大項、30多小項功能，是適合在老年人家中和養老院使用的服務型機器人。

依據大陸民政部資料顯示，截至2017年年底，大陸60歲以上老年人口達2.4億，占總人口比重達17.3%，平均近4個勞動力贍養（台灣稱為「扶養」）一位老人。有需求就有市場，在年輕人扶養壓力不斷增加時，協助老年人生活的機器人應運而生。在展場上，多家養老服務機器人的生產商表示，他們的產品大多都還在研發階段，並未投入市場使用，「正在和一些醫院和養老院談」。

來自台灣大學的講座教授羅仁權在大會論壇上表示，養老陪護服務型機器人可以解決老人養護問題，未來有巨大的市場，甚至未來人們只要談到「老人照護」，就會想到陪護機器人產品。

儘管養老服務機器人已具雛形，前景廣闊，但從現實的應用情況看，養老服務機器人的使用似乎還有更大的改進空間。業內人士認為，未來機器人會在助老助殘上大顯身手，機器人產業如何為大陸未來的養老提出解決方案至關重要。

還有一家機器人生產商認為，未來機器人為了更能滿足人類的需求，設計上應該從人機交互體驗上越來越傾向於體察人類的情感，機器人也會有更擬人化的形象。

(旺報 )