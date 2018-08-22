智慧養老機器人杭州亮相 辨識技術待提升

2018年08月22日 20:07 旺報 李鋅銅

杭州市社會福利中心2016年曾引進一批智慧養老機器人，名叫「阿鐵」，任務是監護病人、與老人聊天、提示他們準時吃藥及給老人的家人打電話等，但不久後就停用，主因是「無法和院內工作流程緊密銜接」。專家表示，目前大陸很多服務機器人產品自主性不高，語音識別技術的準確度與運算速度都不足，技術應再加強。

在杭州社會福利中心內，老人略帶口音地說「『阿鐵』，我非常喜歡你！」，但阿鐵卻回答「主人，請你說中國話！」中心人員說，阿鐵的使用範圍僅限於提供一些娛樂功能，「唱唱歌什麼的」，並表示中心與阿鐵的生產商已經不再合作。

海外留學歸來的張晨，已經3年沒跟父母一起過年了，因為大家上班忙，沒時間顧老人。她認為，許多老人認為在家裡養貓養狗可以陪伴老人，但「養貓養狗能解決問題嗎？」她認為機器人可以做到輔助老年人日常生活，但因機器人服務內容也受到局限，未來需要做到更智慧、更人性化。

對於聲稱「可以照顧老人」的機器人，遠離父母工作的獨生女雯雯則有不同看法。她認為機器人的發展還尚不成熟，有盲區和局限，「如果在機器人視線範圍外，老人出現意外了怎麼辦？」她表示，機器人目前還不能和人類進行感情交流，如果把本來就缺少陪伴的父母扔給一個無法交流的機器人，「會讓情況更糟」。

(旺報 )