亞運》不怕COPY忍者 李智凱：明見真章

鞍馬好手李智凱23日將在個人賽積極搶牌。(陳怡誠攝)

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中時電子報
／雅加達報導

中華體操男團雖在22日拿下第4，無緣搶下雅加達-巨港亞運獎牌，「鞍馬王子」李智凱賽後並不遺憾，反而認為盡力了，「今天不可惜，我們賺取不少經驗，也第1次比了亞運決賽，事實證明我們並沒差拿到銅牌的南韓太多。」

「賽後我聽教練說，男團過去在亞運最好名次是第5，我們還是創下歷屆最佳成績，」李智凱說，「希望藉由亞運讓更多台灣人注意到體操，也更加關注我們，其實我今天比賽時聽到很多人喊我名字，那種感覺真的很嗨，也很爽！」

其實李智凱說得太客氣了，當他準備上場比自己最擅長的鞍馬項目，全場焦點幾乎都在他一人身上，他的表現也沒讓大家失望，拿下15.100分，雖比22日鞍馬成績最佳的中國大陸選手少了0.05分，可是李智凱已經相當滿意了。

「今天我的鞍馬表現比預賽好，可以拿到15.1分，給我相當大的信心，代表完成分很高，裁判也肯定我，」李智凱說，「等到明天鞍馬個人賽，我會再加上一些難度動作，展現我的優勢，一切就等到明天場上見真章吧。」

李智凱在鞍馬項目的招牌動作「湯瑪斯迴旋」，早已成為不少國外選手模仿對象，但他毫不在意，「日本選手甚至複製我的整套動作，所以我都叫他們『COPY忍者』，這樣也好，我能成為給人學習的對象，很棒，也更感肯定。」

至於在吊環個人賽同樣具有奪牌希望的陳智郁，目前還在跟自己的左肩傷勢奮戰當中，「其實我根本沒想到自己還能上場，甚至走到今天這個地步，明天只想享受比賽，不去想拿牌，但我打算用生命去轉最後一圈，且穩穩站著結束！」

(中時電子報)

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