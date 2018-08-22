楊紫瓊氣勢壓全場 只對「他」溫柔

2018年08月22日 19:53 中時 潘鈺楨

楊紫瓊飾演傳統華人母親。（華納兄弟提供）

在《瘋狂亞洲富豪》中，楊紫瓊飾演結合優雅、智慧、財富與高等教育於一身的楊家女主人「楊艾蓮」，她成為兒子楊尼克與他的女朋友瑞秋之間感情最大的阻礙，楊紫瓊說：「在所有人眼中，楊艾蓮是個有絕對權威感的人，沒有人不懼怕她三分，但我努力不把這個角色詮釋成壞人，楊艾蓮只是一個試圖保護兒子與這個家庭的母親。」

楊紫瓊表示，楊艾蓮就像一般傳統的華人母親一樣，全心全意為家族犧牲奉獻，努力凝聚一整個家庭，她內心深處明白家族的意義。但是，當她看到瑞秋這樣聰明又幹練的「美國」女孩時，她幾乎是用同情的眼光看著眼前這位女孩，因為她認為，生長在西方的瑞秋完全無法理解家庭的意義與她如果嫁入楊家勢必要付出什麼樣的代價，楊艾蓮打心底為瑞秋感到難過，也直覺瑞秋辦不到，她相信這樣的期望對瑞秋來說是不公平的，因此楊紫瓊說：「楊艾蓮主觀認定，瑞秋永遠高攀不上楊家。」

在詮釋楊艾蓮的過程中，楊紫瓊說：「我從以前就認識很多像這樣的人，優雅、端莊，卻又不失威嚴，就如同我不會去找瑞秋，她必須主動來找我，我不會大吼大叫，那有失身分，真正有權威的人不會講話大小聲，更不會耗費精力在誰身上，那樣只會折損權威感。」導演朱浩偉盛讚楊紫瓊的演技：「她能在這一刻讓你討厭她，畏懼她，但是下一刻又覺得她的決定與作法是對的，讓你不得不支持她，楊紫瓊就是有這樣的演技與魅力，讓你想不出還有誰能替代她。」

雖然楊紫瓊的氣場強大到讓片場所有人都能清楚感受到，吳恬敏所飾演的瑞秋更是首當其衝，連旁邊其他演員也要為吳恬敏捏一把冷汗，但唯獨面對飾演兒子尼克的亨利高汀另眼相待，流露出滿滿的母愛。楊紫瓊說：「誰不想要一個這麼乖巧懂事的兒子，當他知道我將飾演他的母親時，他主動打電話給我，邀請我去喝茶，他很體貼懂事，談吐優雅又隨和，如果我有個兒子，我真心希望他能長得像亨利高汀這樣(笑)。」電影24日在台上映。

(中時 )