雪崩式斷交 張亞中舉4原因：蔡英文其實不在乎

2年連丟5邦交國 張亞中舉4原因：蔡英文根本不在乎。圖為民進黨中執會22日在中央黨部舉行，蔡英文總統聆聽澎湖縣長陳光復報告社會福利政績時，仰頭大笑滿意溢於言表，似乎沒有因為斷交一事影響心情。（資料照 實習記者張鐙元攝）

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中時電子報

總統蔡英文昨舉行記者會宣布與薩爾瓦多斷交，我國邦交國數剩17國，為有史來最低。台大政治系教授、孫文學校總校長張亞中表示，外交雪崩早就開始了，未來也只會更多而不會逆轉，這還不算雪崩嗎？他直言蔡英文其實也不在乎、也不會改，原因有4點。

臉書「孫文學校」昨（21）日晚貼出張亞中的文章，張亞中表示，以下4點說明蔡英文總統對於雪崩式斷交不在乎的原因，他酸諷，「若各位覺得這種想法是匪夷所思，但這就是蔡英文的思路」。

第一、從高中歷史課綱看，民進黨去中國史，堅定地走「文化台獨」的路線，在認同上堅持「台灣人不是中國人」；這擺明了不想與中國和解。張認為，蔡英文完全了解，中國會在外交上打壓。

第二、蔡英文不會接受「九二共識」，張亞中說，自己早在蔡甫上任時就說，蔡英文會接受九二共識，蔡英文就不叫蔡英文了，而九二共識又是北京的底線，因此，蔡政府知道兩岸關係不可能好。

第三、張亞中認為，美國與中國正處於對抗狀態，只要美國願意挺台灣，蔡英文又何必在乎北京的看法？只要得到美國更多支持，英文的外交就算成功。

最後第四點，張亞中發問：「如果邦交國繼續斷不去，蔡英文政府不會擔心嗎？」答案是不會的，因為就算外交斷光了，如何把斷交導向到台灣人民討厭、敵視北京，才是蔡政府在斷交後的重要政治操作。

(中時電子報)

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