璀璨之星總決賽出爐 台巴混血李制益甩肉14公斤奪總冠軍

2018年08月22日 20:15 中時 蕭雅玲

李制益、蕭珮瑩分奪男女模特兒組冠軍。（盧褘褀攝）

璀璨之星演藝冠軍陳宏聖（左起）、女模冠軍蕭珮瑩、男模冠軍 李制益、花漾少女冠軍許婷汝、花漾少男黃文廷。（盧褘褀攝）

黃文廷、許婷汝分得花漾少男少女組冠軍（盧褘褀攝）

陳宏聖苦練唱歌奪下演藝組冠軍。（盧褘褀攝）

第7屆Eelin Star璀璨之星總賽22日進行總決賽，伊林娛樂總經理陳婉若帶領旗下藝人、名模出席共襄盛舉，活動中本土嘻哈天團玖壹壹、BCW也上台表演多首歌曲，為參賽者打氣加油，化解現場緊張氣氛。今年除了演藝組、模特兒組外，也新增花漾少男少女組，參賽者歷經3個多月培訓與評選過程，共選出52位參賽者進入總決賽，最後由演藝組陳宏聖、花漾少男少女組許婷汝、黃文廷，以及男女模特兒組李制益、蕭珮瑩分奪得各組冠軍，其中台巴混血兒更脫穎而出奪下總冠軍。

李制益為了參加比賽從92公斤瘦到77公斤，靠著健身與飲食控制，在4個月內瘦了14公斤，從伊林娛樂總經理手上接獲獎盃也表示，培訓期間大家從陌生到相識扶持，今天雖然拿下了冠軍，但他認為：「這個獎是屬於男模組全體共有」，展現參賽者的大氣度。

蕭珮瑩從沒受過專業模特兒訓練，在培訓期間不僅要穿上10公分高跟鞋，還得穿上性感比基尼走台步，第一次練習時看到其他參賽者都很有經驗，還一度因自己沒自信，讓她每天穿著高跟鞋在家苦練，練到腳後跟都磨破皮，苦練成果終擊敗其他參賽者拿下女模組冠軍，讓她感到很興奮。

年僅18歲的花漾少男冠軍黃文廷，招牌笑容、長相酷似蔡凡熙，擅長武術的他，其實肢體語言很僵硬，為了奪冠苦學舞蹈，比賽前一晚還緊張到失眠，但他告訴自己不要想太多，昨在台上跳舞時展現自己苦練成果時，還即興的在評審前大翻跟斗，讓他奪下花漾少男組冠軍。

許婷汝報名參加璀璨之星，以甜美一舉拿下「Racing Girl」、「iM短影」以及花漾少女組冠軍等三個獎項，當評審宣布冠軍名單時，直言：「心情緊張到像是洗三溫暖！」因前面已拿了兩個獎項，加上同組其他參賽者表現都很亮眼，還一度以為「冠軍一定是別人」，所以當伊林娛樂總經理陳婉若宣布冠軍是自己時，開心到還以為是弄錯了。

演藝組冠軍的陳宏聖，今年剛升上高三，為了總決賽培訓，特地從台南北上在青年旅社住了2個星期。他表示，自己原本只會跳舞，但在培訓期間公司找老師教他唱歌，短短幾個月的訓練下來，唱歌雖有進步，但一直到比賽前一刻的彩排，他都還會忘詞，正式比賽開始前他告訴自己「這是表演不是比賽」，讓他瞬間卸下緊張心情，輕鬆的唱完嘻哈歌曲〈Turn up〉，也為他拿下好成績，奪下演藝組的冠軍。

(中時 )