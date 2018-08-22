不准拋棄葉素娥！《女兵日記》「林國樑」被小學生恐嚇了

2018年08月22日 20:16 中時 林淑娟

《女兵日記》葉素娥愛慕看著林國樑。（TVBS）

楊晴、羅平劇中開始曖昧。（TVBS）

楊晴、羅平劇中開始曖昧。（TVBS）

楊晴。（TVBS）

梁舒涵在TVBS《女兵日記》飾演的葉素娥個性討喜受觀眾喜愛，她劇中單戀梁瀚名飾演的林國樑，卻還不知林國樑喜歡的不是她，網友氣憤說：「保護葉素娥，不要讓她受傷！」梁瀚名也自曝：「我的粉絲團每天都收到很多小朋友的私訊寫著：『不准你拋棄葉素娥！』」

兩人的互動，也帶來高收視，昨（21日）25-39歲平均收視直飆2.48，4歲以上平均收視維持水平1.86，最高收視點落在梁舒涵(飾 葉素娥)、梁瀚名(飾 林國樑) 高達2.24。得知許多觀眾心疼葉素娥單戀虐心，梁舒涵笑說：「戲中林國樑不愛我沒關係，戲外梁瀚名愛我就好，希望媽祖婆許我一個像梁瀚名等級的『男神』。」

另一對軍中情侶楊晴與羅平戲裡戲外粉紅泡泡不斷，羅平和楊晴私下也有好交情，兩人會相約吃飯，羅平會做拿手的印度咖喱飯給楊晴吃，還會說冷笑話撩她，情人節當天，羅平問楊晴：「爺爺、爸爸、老公，誰沒有血緣關係？」楊晴說：「老公啊！」羅平深情地看她回：「妳叫我嗎？」讓楊晴害羞不已。

楊晴透露，羅平汗腺發達，每次跟他拍感情戲，光是走完戲，他就全身濕！她就會笑他說「是不是看到我太緊張了？」有一次還想幫他擦汗，但到真的很靠近的時候兩個人才急剎車，因為營區內男女生不能太靠近。楊晴每次看到收視再創新高，對她來說都是一份很大的鼓勵，她笑說：「只要觀眾喜歡，那我會更專心的和宋排長談戀愛囉！」

昨日劇情中，楊晴(楊晴 飾)與宋志強(羅平 飾) 聊著各自的感情觀，志強小心翼翼問楊晴對相親對象的看法，透露出對楊晴愛意，讓網友大讚羅平：「撩得我心癢癢。」

(中時 )