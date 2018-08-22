TIAF「短片提案獎」公布 3台片入選角逐20萬獎金

2018年08月22日 20:22 中時 潘鈺楨

台中國際動畫影展首屆「提案獎」講師陣容，邱立偉（左起）、謝春未及易智言。（TIAF提供）

TIAF台中國際動畫影展於今年首次舉辦「短片提案獎」，今日公布入選名單，共有三部台灣動畫企劃案作品獲選，將一齊角逐20萬首獎獎金，入選者並將參加9月15、16日由TIAF舉辦的「提案講堂暨一對一工作坊」，先接受知名專業講師一對一指導與諮詢，最後再於10月14日TIAF「動畫新銳提案大會」上公開發表企劃，歡迎台灣影視產業的投資人、發行商或相關從業人員於10月至TIAF提案大會現場參與這年度動畫盛會！

台中市影視發展基金會執行長林盈志表示，為鼓勵台灣新銳動畫導演持續創作，TIAF今年除辦理「短片競賽」之外，更首度嘗試舉辦「短片提案獎」，目的在鼓勵具藝術性、獨創性及個人風格的動畫導演持續創作，希望藉此帶動台灣新世代動畫創作人的新新浪潮，讓動畫新銳人才在離開校園後仍能延續創作能量，並往更成熟的動畫製作案邁進。TIAF除了提供首獎新台幣20萬之外，更邀集法國知名動畫繪圖軟體公司TVPaint Développement加入，獨家贊助「TVPaint Animation 11」軟體一套，待影片完成後，未來也將邀請作品於TIAF放映，透過影展平台將台灣動畫介紹至海外，達到推廣、宣揚台灣動畫，及扶植台灣動畫新秀的目的。

今年「短片提案獎」入圍的三部企劃，包括曾以《吃了》入圍金穗獎最佳實驗片的吳政豪導演與李惠瑜製片合作的《郵你》（Close to You）、曾以《憨利闖天關》獲得青春影展動畫類特別獎的雙導演胡家毓、廖泓為和旅美製片Sharon Wu合作的《怪怪村之射門得分》（Fairly Fairy Tales of Ghostly Island），以及曾以《紅斑點》拿下台灣國際學生創意設計大賽金獎的黃睿烽，這次和製片吳至正帶來新企劃《白線》（White Line）。

TIAF首度辦理的「提案獎講堂暨一對一工作坊」將以編劇、製片及提案技巧三大方向規劃課程，邀請到台灣第一線的創作人及製片擔任講師，包含曾以《行動代號：孫中山》獲得金馬獎最佳原著劇本的易智言導演、兩隻老虎股份有限公司總經理謝春未，以及入圍金馬獎最佳動畫長片《小猫巴克里》的導演邱立偉。講堂將於9月15日舉辦，預計開放給動畫專業人士報名參加，人數有限，額滿為止。一對一工作坊將於9月16日舉行，僅限入選企劃的導演及製片參加。講堂報名方式請上Accupass：http://t.cn/RkMZmdR

三組入選企劃將於10月14日TIAF「提案大會」正式提案，並於10月16日TIAF閉幕暨頒獎典禮公布20萬元首獎得主。詳細活動資訊請密切關注10月11日至16日在台中站前秀泰影城與台中凱擘影城舉辦的台中國際動畫影展（TIAF），或上官方網站https://twtiaf.com查詢。

(中時 )