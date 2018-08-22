2018中國瀋陽夏季遊活動主題線路推薦三

2018年08月22日 20:24 中時電子報 綜合報導

館藏主題遊

線路（一）

攻略指南：上午——參觀遼寧省博物館，是新中國成立後的第一座綜合性博物館，素以藏品豐富、精品薈萃享譽中外，遼寧省博物館作為國內九大博物館之一，藏品銅鎏金木芯馬鐙、唐摹王羲之一門書翰卷、宋人摹顧愷之《洛神賦圖》捲入選《國家寶藏》欄目。瀋陽科學宮占地面積3.6萬平方米，瀋陽科學宮借鑒了國內外許多科學館的經驗，按現代科學教育發展特點，實現“科普展示、會議展覽、交流培訓、娛樂教育”四大功能。

中午——品嘗一下那家老院子，嘗嘗地道的東北鍋包肉和小雞燉蘑菇。

下午——瀋陽新樂遺址博物館依託我國遼河流域重要的史前考古學文化遺存、原始社會新石器時代母系氏族時期一處聚落遺址所設立，遺址距今7000多年，該館收藏新樂遺址出土的新石器時代遺物近萬件，是瀋陽地區史前文化的典型代表。瀋陽“九·一八”歷史博物館是國內外迄今為止唯一全面反映九一八事變歷史的專題博物館，痛揭了日本帝國主義侵略中國的滔天罪行，展示了中國人民奮起抗戰的英勇壯舉。

晚上——到“老四季抻麵”點上面條、雞架和啤酒，體驗瀋陽人的經典吃法，做一回地道的瀋陽人。晚餐後到遼寧大劇院觀看演出，其外部造型是代表紅山文化的玉珠龍造型，內部設有大劇場、小劇場、多功能廳等，上演芭蕾、歌劇、交響樂、歌舞劇、大型綜藝晚會及戲曲等各種藝術門類的演出。

線路（二）

攻略指南：上午——到中國瀋陽工業博物館收藏文物從商代至今，包括上世紀30年代初的鐵西規劃地圖、1900年的中東鐵路鋼軌，再現了中國工業發展的歷史，填補了我國工業類綜合博物館的空白，是目前國內最大的綜合性工業博物館。瀋陽工人村生活館依託20世紀50年代瀋陽鐵西“工人村”宿舍樓舊址，復原了上世紀50年代至90年代13戶典型居民的生活場景，真實還原了當年工人們的居住環境與生活場景，展現工人生活印記和歷史悠久的文化。

中午——品嘗正宗的“馬家燒麥”，是瀋陽的特色小吃，具有皮亮、筋道、餡松、醇香特點，其外形猶如朵朵含苞待放的牡丹，令人望而生涎。

下午——參觀瀋陽勞動模範紀念館，這裏是國內目前較大型勞動模範專題紀念館，總面積3000餘平方米，展覽共有七個部分，分別展現了瀋陽各個歷史時期的勞模風采和先進事蹟，集中體現了“愛崗敬業、爭創一流、艱苦奮鬥、勇於創新、淡泊名利、甘於奉獻”的勞模精神。

晚上——體驗一下量販式原生態餐飲“馬頭琴宴藝”，這裏是具有全新現代化與民族時尚融合的演藝場所，有源於草原食材的融合菜和美味燒烤，千萬元級高科技360度舞臺，民族時尚演藝，新穎的網路直播互動遊戲，具有全球頂級高清數字攝像機震撼演藝，炫出現場超酷體驗，是宴會中真正耀眼的明星。

娛樂極限遊

攻略指南：上午——到方特歡樂世界是東北地區規模最大的第四代主題公園之一，以科幻和互動體驗為最大特色，有太空飛梭、影視特技攝影棚、生命之光等大型娛樂專案，有國際一流的高空飛翔體驗專案“飛越極限”、大型動感太空飛行體驗專案“星際航班”、中國獨創的大型火山探險專案“維蘇威火山”、目前世界最先進的大型恐龍復活災難體驗專案“恐龍危機”。

中午——就在遊樂場內的“歡樂驛站”用餐，歡樂享不停。

下午——到旁邊的“七星海世界”繼續遊玩，七星海世界是集室內外水上樂園、室內外遊樂場、海洋科技館、兒童戲雪、溫泉養生、酒店會議和特色海鮮餐飲於一體的綜合性休閒旅遊勝地，同時也是室內主題水上樂園專案。

晚上——到具有韓國風情的西塔一條街休閒休閒，這裏的夜晚繁花似錦、熱鬧非凡，韓式服務令人如沐春風，韓式美食令你回味無窮。

禪宗休閒遊

攻略指南：上午——到慈恩寺、般若寺和大佛寺三座寺廟毗鄰，慈恩寺始建於後金天聰二年（1628年），該寺院由三路建築組成，東西走向，有“十方叢林”之說，是瀋陽現存最大的佛教寺院。般若寺由高僧古林禪師修建於清康熙二十三年（1684年），寺廟坐北朝南，由東西兩座院落組成。大佛寺古名保安寺，傳說始建於唐朝，為比丘尼修行道場，三殿為青磚灰瓦硬山式建築。

中午——寺廟附近有眾多素食餐廳，中午感受一下素食的原汁原味，品嘗點心、素面、素包子、齋滷味等素食產品。

下午——參觀瀋陽天主教堂，其是瀋陽地區最早的天主教堂，法國神父方若望興建，義和團運動中被燒毀，現在教堂為1912年利用庚子賠款重建的，木屋架，青磚素面，是典型的哥特式建築樣式。順路參觀“太清宮”，據說求簽很靈驗，太清宮始建於清康熙二年（1663年），採取四合院對稱軸式建築，具有四進院落，建築上既有鮮明的民族建築風格，又有道家風格。然後去“實勝寺”，又稱皇寺，始建於清崇德元年（1636），是瀋陽市規模最大、歷史最早的一座喇嘛廟，有兩進院落，院內建築由南向北沿中軸線建設，“皇寺鐘聲”曾是著名的盛京八景之一。

晚上——選擇在“市府恒隆”就餐，這裏集優質餐飲、購物、休閒和娛樂於一體，購物中心內有多間餐飲食肆，當中包括中式、西式、亞洲等多國不同特色美食，能滿足不同口味需求，還有電影院等休閒娛樂專案。

(中時電子報)