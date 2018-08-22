2018中國瀋陽夏季遊活動主題線路推薦四

2018年08月22日 20:27 中時電子報 綜合報導

研學主題遊

攻略指南：上午——到東北大學坐落在美麗的南湖公園畔，校園內的諸多建築承載著厚重的歷史，如俄式建築風格的東大主樓，以張學良的字命名的漢卿會堂，還有寧恩承圖書館和劉長春體育館等。魯迅美術學院，1938年學院前身建於延安，毛澤東同志親自書寫校名和校訓，校園整體充滿藝術氣息，主廣場有魯迅雕像，還有諸多藝術雕塑作品，魯迅美術館中常有藝術展覽，尤其是在畢業季，可以盡情徜徉在前沿高端的藝術海洋裏。

中午——在附近的“萬象城”就餐，萬象城可謂是一站式的商業綜合體，這裏集合世界各地經典美食，有來自眾多國家的美食，可以“一路吃盡天下美食”，也可以在這裏嗨購娛樂，讓我們體驗國際化的全新生活方式與消費潮流。

下午——到“遼寧大學”轉一轉，校園中有碉堡式的校門、磚紅色的蘇式教學樓，和夏日裏爬滿碧綠爬山虎的哲經樓，一切都散發著校園的靜謐與美好，讓我們回歸大學的金色青春時代。

晚上——去逛“塔灣興順夜市”，這裏是逛吃逛吃的首選之地，攤位數達到兩千多家，其特色小吃雲集外國美食和四川、雲南、臺灣等全國各地知名小吃，千餘種小吃絕對讓我們逛到飽、吃到嗨，這裏火紅的燈籠、熙來攘往的人流以及商戶們熱情的笑臉，無不道出一種美好的幸福感。

小資情調遊

攻略指南：上午——瀋陽也是一座文藝之城，讓我們開啟一天的文藝之旅。1905文化創意園由北方重工沈重集團的二金工車間改建而成的，保留原建築的設計風格和主體結構不變，園區集結國內知名特色餐飲、文化酒吧、主題咖啡廳、個性工作室、品牌Club、演藝劇場，提供吃喝玩樂一體的消費體驗，引領東北文化消費主流方向，催生出具有濃郁特色的瀋陽時尚文化。

中午——到八經街咖啡小巷漫步，每走幾十步就有一個特色不一的咖啡館，每個咖啡館都像一個敞開內心與你靜默對話的老友一樣，不管你懷著怎樣的心境，這裏精心製作的咖啡都會成為你的“心靈雞湯”，有壹心咖啡館店、蟲二咖啡森林等，八經咖啡小巷已落戶了幾十家咖啡、酒吧、西餐、花藝以及紫砂、刺繡等精品藝術，在這裏可以找到符合你“口味”的“慢”文化座標。

下午——去潮人潮物的聚集地“大悅城4½ 主題街區”，這裏是一個集書店、香氛、花藝、手作、輕餐、潮品於一體的輕文藝室內體驗式街區，在這裏逛街、吃飯都有一種青春的浪漫文藝氣息。

晚上——到“盛京大劇院”觀看藝術演出，這裏是沈城豐富人民文化藝術生活的新地標，白天晶瑩剔透，置身其中可以透過玻璃欣賞渾河的景觀，夜晚華燈初上，漫步公園，可以透過玻璃看到室內的各種活動，人與建築相互映襯，使這座枕水而生的建築，仿佛一座容納藝術的容器，傳統的地方戲劇、古典的西洋歌劇，高雅的交響樂在這裏彙集、碰撞。深夜到“三經街酒吧一條街”碰撞文藝情懷，點上幾杯小酒，聽聽小資小情的音樂，舒暢每一個細胞。

奇特景觀遊

攻略指南：上午——瀋陽還具有諸多奇特景觀引人入勝、令你驚奇。第一個要說的就是瀋陽怪坡，是人們競相前往探奇的“旅遊謎地”，是一條西高東低的斜坡，長80餘米，寬20餘米，風光秀麗、景色宜人，具有“上下顛倒”的奇異現象，越是品質大的物體，越是容易發生自行上坡的奇異現象，如此“怪坡”效應，使遊客、探險家和科學工作者產生了濃厚的興趣，先後提出了“重力異常”、“視差錯覺”、“磁場效應”等各類解釋，至今仍是謎團，令來者陶醉、為之傾倒。

中午——到東北農家院體驗地道的東北農家菜，吃純綠色有機食品，無比鮮美。

下午——遊覽夢幻的稻夢空間，此地占地面積3萬畝，將創意農業、稻米文化、錫伯文化與旅遊服務相結合，集田園觀光、果蔬採摘、田園垂釣、漂流、休閒度假、旅遊觀光、科普教育七位於一體，最令人稱奇的是，“站在高塔上一覽巨型稻田畫”，園區的稻田畫群已被吉尼斯相關組織認證為世界上最大的單體稻田畫群。

晚上——到瀋陽天地體驗一下不一樣的商業模式，品嘗格調美食，瀋陽天地採用香港新型商業設計模式，中庭為具有現代雕塑和噴泉的室內小廣場，商戶圍繞中庭而建，整體裝修為灰黑色調，氣質典雅，別有洞天，有格調小資的美食、健身房、書店、咖啡廳、電影院等商業業態，瀋陽天地一直區別於傳統購物中心的商業模式，以其寧靜、優雅與小資的屬性成為沈城一座匠心獨運的商業生活中心。

(中時電子報)