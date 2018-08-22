美國軍靴竟大陸製造 生產商因詐欺入獄

軍靴雖然很基本，但是很重要，足部的健康是步兵能否有效作戰的重點。(圖/美國陸軍)

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中時電子報

美國法律規定，所有的軍品來源必須自製或是盟邦，不能來自潛在敵國，這個規定也包括最基本的軍靴。然而一家美國軍靴廠商從中國大陸進口軍靴，再篡改生產標籤成美國製，遭到查獲後，製造公司的前負責人因詐欺罪而入獄。

軍事時報(military times)報導，俗稱巴瑞修正案(Berry Amendment)的聯盟物資採購條例指出，美國軍裝與配件必須在美國製造。美商威爾柯企業(Wellco Enterprises,Inc)提供美國陸軍步兵的裝備已70年了，然而公司為了節省製造成本，秘密將生產工廠設在中國大陸，待運回美國時再篡改生產標籤。美國國土安全部海關與邊境保護局查獲了這樣的「美國」軍靴，罪狀確鑿。

公司的高層幾乎都是一家人，前負責人是現年66歲的文森．李．佛格森(Vincent Lee Ferguson)，他因案被判決入獄三年多，而前銷售副總裁是41歲的馬修．李．佛格森(Matthew Lee Ferguson)，前營銷和宣傳總監是36歲的柯瑞．喬瑟芬．佛格森(Kerry Joseph Ferguson)，他們兩個被判刑入獄六個月。

據國防部的消息，佛格森從中國大陸進口軍品的計劃，早在2008年12月就已開始，並持續到2012年8月，在此期間他們售出超過810萬美元的不合法靴子，而美國國防部從2006年至2012年，就支付了超過1.38億美元給威爾柯企業。

五角大廈刑事調查組助理特別探員羅伯特．漢默 (Robert Hammer)說：「他們這種卑劣的行為，不僅騙了政府的錢，還騙了美國大兵….我們的士兵依靠他們的裝備在保護美國，而假冒產品可能會在他們最需要的時刻失效。」

文章來源：Boot maker jailed for selling the military Chinese-made boots with ‘Made in the USA’ labels

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軍靴是相當重要的裝備，確保走動的健康，是士兵能否長時期作戰的關鍵。1944年12的巴斯通戰役，美軍就吃了軍靴性能太差的虧，嚴冬中的美軍因靴子不防水，普遍腳部被凍傷，被稱為戰壕腳，嚴重影響戰力。

(中時電子報)

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