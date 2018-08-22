域峰潛水表縮小版 美人魚也愛

自由潛水女神Missy Chen佩戴域峰表潛水表的性感英姿。（Favre-Leuba提供）

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自由潛水女神Missy Chen佩戴域峰表潛水表的性感英姿。（Favre-Leuba提供）
自由潛水女神Missy Chen佩戴域峰表潛水表的性感英姿。（Favre-Leuba提供）
域峰表Raider Deep Blue潛水表，防水達300米，售價6萬9000元。（Favre-Leuba 提供）

域峰表（Favre-Leuba）發表小表盤的潛水表，邀請有「自由潛水女神」之稱的Missy Chen出席盛會。由於在台灣玩自由潛水的女性不多，Missy Chen在陽盛陰衰的潛水界頗有名氣，最近她還為域峰潛水表下水拍攝影片，扮演悠遊海中的美人魚，十分浪漫唯美。

近來運動表不再陽剛粗獷，縮小表盤蔚為風尚，域峰表（Favre-Leuba）將去年主打的44mm大表徑Raider Deep Blue和Sea King潛水表縮小成41mm，不僅更適合男士在平日佩戴，就連熱愛潛水運動的「美人魚」Missy Chen也感到驚豔。

Missy Chen說，原本她玩的是水肺潛水，因覺得揹著氧氣筒潛水既笨重又不美，才改玩自由潛水，最愛穿著性感比基尼在海中悠遊，感覺更加自在優閒。目前她在水中可憋氣4分鐘，最深潛水至35公尺，預定今年9月將會去紐西蘭潛水賞大翅鯨。

(中時 )

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