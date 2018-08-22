蕭敬騰若意見相左「先打一架」 林宥嘉當爸怕扯後腿

2018年08月22日 20:42 時報周刊 林彥君

林宥嘉（左）和蕭敬騰擔任節目導師。（蘇蔓攝）

林宥嘉。（蘇蔓攝）

蕭敬騰。（蘇蔓攝）

蕭敬騰（老蕭）和林宥嘉（Yoga）擔任歌唱選秀節目《聲林之王》導師，22日出席記者會，老蕭表示會以參賽者整體為考量，但在比賽若和林宥嘉意見相左，他開玩笑說：「會打一架再說！」他透露為顧及顏面，不會毒蛇評論，會以：「我覺得怪怪的」來給建議。Yoga則幽默說，若參賽者態度不好，會打電話給他們的父母親告狀。

蕭敬騰表示，在比賽中聽到人家唱他的歌「會替他緊張」，認為自己的歌比較適合用在PUB等地方演唱，Yoga若遇到參賽者唱他的歌，會以第三者的角度聆聽，他說：「但是如果是朋友在KTV唱我的歌，我會很尷尬」。

老蕭和Yoga都曾參與《超級星光大道》第一季，林宥嘉奪冠，蕭敬騰踢館爆紅，老蕭表示，「很遺憾不能跟宥嘉一樣參加整季比賽，我當初有報名第二季，連在小房間很乾的清唱、自我介紹影片都錄了，後來製作單位問我要不要去PK」。而節目製作人詹仁雄也透露，這次將會在節目中安排踢館環節，讓節目更有看頭。

林宥嘉的老婆丁文琪7月底生下兒子「酷比」，Yoga升格新手爸爸認為很多需要學習，強調「但最辛苦的還是媽媽，爸爸盡量不要扯媽媽後腿」。而他日前因在超犀利趴演唱網路歌曲〈蹦迪治大病〉，遭原創者控侵權，他表示很錯愕，但不想讓人覺得他是受害者，目前交由相信音樂處理。

《聲林之王》每集斥資1000萬元，節目更邀請楊丞琳、A-Lin、信、飛、范曉萱、徐佳瑩等擔任飛行導師，目前報名的參賽者超過4000人，最後將會選出110人進入決賽，由觀眾來當「大眾評審」票選最喜歡的參賽者。節目預計10月12日於 ETtoday新聞雲 APP（21:00- 23:00）首播，10月14日於台視無線頻道（20:00-22:00）、 中天綜合台（22:00- 00:00） 播出。

(時報周刊)