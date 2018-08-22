蔡淑臻撐過2年多腳傷終於開工！蹬高跟鞋挺伊林璀璨之星

2018年08月22日 20:52 中時 林淑娟

李明川帶外甥女見習璀璨之星。（林淑娟攝）

王麗雅出席璀璨之星總決賽。（盧禕祺攝）

陳敬宣、楊鎮、金凱德出席璀璨之星總決賽。（盧禕祺攝）

李懿出席璀璨之星總決賽。（盧禕祺攝）

伊林娛樂旗下藝人昨以行動力挺年度選秀盛事「伊林璀璨之星」，深受腳傷所苦兩年多的蔡淑臻，在男友李沛旭陪同下，忍痛踩高跟鞋出席，為璀璨參賽選手加油打氣。蔡淑臻說，經過長期的復健和治療，現在已經好很多，可以穿高跟鞋一會兒了，最近也重回健身房踩腳踏車、滑步機，但速度強度都必須仔細拿捏，也不能做負重訓練，最令她開心的是，近期已復工拍戲。

蔡淑臻說，舉凡需要深蹲、她無法處理的家事，都由李沛旭代勞，例如三更半夜倒垃圾，或撿狗大便。對於被封新好男人，李沛旭請大家別冠這麼沈重的詞在他身上，家就是兩個人共同經營，他本來就是家裡的一份子，就該做家事，沒有誰需不需要做，也跟是不是好男人無關。

李明川帶著姊姊的女兒劉俞廷出席，他說，唱跳都很不錯的外甥女已在北京當了一年練習生，他從第四屆璀璨就想替她報名，可是每年都沒趕上，今年她去西班牙當交換學生，所以又錯過海選，「今天就先帶她來見習，明年希望可以報名」！

安妮昨穿泳裝走秀非常緊張，她說18歲曾在日本走秀，當時沒想那麼多，但現在就覺得要有更好表現。為了昨天的走秀，她前一晚少吃，當天早上喝一杯黑咖啡消水腫，出門前再做幾次深蹲維持體態。

已有基礎體適能、TRX、基礎瑜珈教練證照的王麗雅，最近忙著準備第三階段的瑜珈師資課程上，今天將進行筆試，9月還有術科教學口試，她說一開始只是自己喜歡，所以想學得更透徹，除了過健康生活，也可以有條理地分享推廣運動的好處。

(中時 )