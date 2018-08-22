亞運》就愛踢人臉！陳暐婷散打摘銅喊圓夢

陳暐婷(右)亞運摘銅圓夢（陳怡誠攝）

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中時電子報
／雅加達報導

從拳擊改練武術散打，陳暐婷從沒想過有一天可以拿下亞運銅牌，但在22日這天，她真的做到了，「我已經圓夢了，真的很幸運，可以第一次打亞運就摘銅，但老實講，散打還是比拳擊High，因為把腳放到別人臉上的感覺蠻爽的！」

不敵大陸強敵 陳暐婷女子散打摘銅

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在準決賽第1局就遭裁判提前判決敗，陳暐婷說：「這在我預期內，畢竟對手很強，只要比分相差12分以上，就會被裁判宣布提前結束，我猜應該是1比13吧。我從沒想過自己可以打多漂亮，當然也從來沒有想過可以拿銅。」

為何會從拳擊改練散打？陳暐婷的想法很不同，「除了教練希望我試試看，我也想換個戰場、換個想法，來到完全不一樣的環境試試，比起拳擊，散打可以用腿加上摔，當然比較嗨，我最喜歡把腳踢在人臉上的感覺，真的蠻爽的。」

「無論是去年台北世大運與今年亞運摘銅期間，我都蠻常把腳放到別人臉上的，」陳暐婷說，「如今我已經成功圓夢了，接下來就努力準備全運會，然後努力教導學弟妹，這並非代表我想退休了，只是一起練習、一起成長而已。」

既然這麼喜歡散打的刺激感與野獸感，為何不去挑戰綜合格鬥？陳暐婷的回答很妙，「我可能沒錢可以看醫生吧！散打跟綜合格鬥不同，你看我現在全身都是瘀青，卻不能算是真正受傷，也一點都不會痛，就算打到臉部也一樣。」

聽著陳暐婷說出這些賽後感言，令人不禁感覺她具備「冷面笑匠」的本質，無論如何她的90萬國光獎金都已入袋，這時候喊沒錢，未免有點說不太過去！

(中時電子報)

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