推眷村民宿 高雄市政府全力協助取得合法登記

2018年08月22日 21:38 中時 李義

高雄市政府文化局推出「以住代護，眷村民宿」計畫，釋出眷舍，邀請對眷村有熱情民眾開設民宿。文化局表示，1位民眾可申請的上限為240平方米，即約8個房間，只要甄選通過，市府會全力協助取得相關合法證記，幫助圓夢，透過另類以住代護方式保存眷村。

文化局此次共釋出建業新村14戶、黃埔新村13戶作為眷村民宿，邀請想要進駐眷村的業者來一圓夢想，徵選過程分為四個階段，分別是看屋、投件、徵選與簽約。通過徵選者將可取得五5年契約，為了減輕業者負擔，前2年免租金與權利金，只需自行負擔民宿裝修的費用。從6月底至8月中旬一個半月的看屋期間就吸引了近2000人參與。

文化局長尹立表示，老屋作為民宿最大的挑戰是使用執照的取得，老房子的特色經常是狹窄的樓梯、木構造的屋架等等，若為了要符合建管、消防相關法規，往往需要龐大的修繕經費改善，甚至因此而破壞了老屋的獨特美感，這些經常導致申請者卻步。

文化局在思考眷村民宿計畫時，已了解關鍵問題所在，因此，此次計畫最大的特點是由文化局負責取得使用許可，因為推出的房舍位於文化景觀範圍，將由文化局全權處理因應計畫來解決符合消防建管法規之問題，從設計到施工均由文化局執行，申請者完全不用單打獨鬥擔心老屋使照的問題。

另一個關卡則是民宿登記的申請，因民宿主管機關為觀光局，為免業者在申請登記階段因不熟悉規定而往返奔波，因此市府內部文化局也與觀光局整合申請程序，將以「一站式服務」方式，協助業者取得合法民宿執照，減輕業者在申請過程中的負擔，鼓勵申請人多花心思在服務遊客體驗眷村生活點滴，因為體驗眷村生活產出的效益是無價的。

眷村過去因為居住的需求衍生空間的變化，使每一戶眷舍都獨一無二，而眷村所承載的眷村文化更是吸引人想要一探究竟。高雄市首創全國唯一進駐日式宿舍風格眷村民宿，文化局全力協助申請人合法取得使用執照、民宿登記證，有意願的業者請趕快把握時間，不要錯過入主眷村當民宿主人的機會，眷村民宿收件截止日期是9月14日。詳請請上以住代護官網查詢。

(中時 )