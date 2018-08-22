第七屆「璀璨之星」決賽 李制益狂瘦14公斤奪冠

冠軍男模李制益（左）、女模蕭珮瑩。（伊林娛樂提供）

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冠軍花漾少男組冠軍黃文廷（左）、少女組軍許婷汝合照。（伊林娛樂提供）
演藝組冠軍陳宏聖。（伊林娛樂提供）

第七屆「Eelin Star璀璨之星」總決賽今天（22日）在台北西門町登場，52位選手分為模特兒組、演藝組及少男少女組，盡情在舞台上展示個人特色。本屆總冠軍李制益是巴拉圭混血兒，曾是廣告童星，為參賽狂瘦14公斤。

決賽評審包括伊林娛樂董事總經理陳婉若、中天電視台總經理潘祖蔭、記憶體模組大廠威剛董事長陳立白以及今年金曲獎總製作人、喜歡唱片總經理陳子鴻、戲劇男神溫昇豪、性感人妻賴琳恩。

陳婉若表示，經過1個多月密集培訓，所有參賽者患難與共一起學習，站在決賽舞台上的52位參賽者與初選時對照，都有很大改變。

溫昇豪曾參加過選秀比賽，身高不是最高的，但他當時展現超強自信心，面對評審表現自然，成功讓評審印象深刻，最終獲得「最上鏡頭獎」。

賴琳恩和璀璨參賽者曾一起參加快閃表演，從彩排時就默默觀察參賽者，「我觀察有有幾位還不錯的人選，但我覺得最重要的是，參賽者要如何在台上10幾秒的時間，就吸引評審目光，這很重要，再來是自信心；我建議他們得失心不要太重，重點在參賽過程。」

蔡淑臻表示，在後台看到很多參賽者，發現這屆個頭有越來越高的感覺，「平均身高高很多，今天來看他們的表現。」李沛旭被問到給演藝圈新人的建議，他說現在媒體發達加上有像璀璨之星這樣選秀的管道，對這個行業有興趣的人，進入門檻不高，但是如果這是一個事業、專業，要考慮長遠性，要增加心理的磨練跟鍛鍊，同時，心理的強度跟韌性跟外在的才藝一樣重要，相信自己，才能在這行業待的久一點。

總決賽由Dennis、李培毓主持，伊林名模藝人蔡淑臻、李沛旭、王麗雅、張珈瑜、王思偉、陳詠芯、楊鎮、張雁名、李明川、李懿、成語蕎、梅賢治、鄭雅勻等；新生代演員吳珝陽、施柏宇、鄭奇光、陳敬宣、隋玲、金凱德、葉慈毓、孫綻、吳允瀚、許珊綺、謝寶萱、蔡祥、姚蜜、蔡昀羲，歌手部分則有嘻哈偶像男團BOi!盛裝出席參與這場伊林選秀盛會。

＊第七屆「璀璨之星」各組冠軍

總冠軍：李制益

女模組：蕭佩瑩

男模組：李制益

演藝組：陳鴻勝

少女組：許婷汝

少男組：黃文廷

最上鏡頭獎：曾苡晴

最佳身材比例獎：周子逸、吳欣怡

中天之星：游陳佑

(旺報 )

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