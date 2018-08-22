藍委許毓仁與首爾簽署區塊鏈合作備忘錄

2018年08月22日 22:05 中時 周毓翔

國民黨立委許毓仁為推動區塊鏈及加密貨幣產業，今日受邀至韓國加密貨幣論壇演講，與首爾市長以及區塊鏈產業促進會主席共同簽署合作備忘錄。此外，他也正式宣布發表政策認同幣「One Crypto World」，成為全球第一個發表區塊鏈徽章的國會議員。

許毓仁在國際上藉由區塊鏈來推廣台灣的國際能見度，並且計畫在九月於台北舉辦「亞洲區塊鏈產業自律組織高峰會」，屆時將進行自律規範的交流與經驗分享。

許毓仁代表我國立法院推動區塊鏈聯盟(TPCB)和台灣區塊鏈自律聯盟(TSRO)與南韓首爾市長及區塊鏈產業促進會(KBIPA)主席共同簽署合作備忘錄，合作內容包括：TPCB＆TSRO將邀請KBIPA參加在台北舉行的亞洲區塊鏈SRO區域會議。TPCB＆TSRO將和KBIPA致力於共同開發區塊鏈的區域框架。TPCB＆TSRO將邀請KBIPA共同開發新北市區塊鏈實驗區。

"One Crypto World"（OCW）是許毓仁推行的區塊鏈徽章暨政策認同幣，也定位成一種效能行代幣(Utility Token)，而沒有證劵性質，未來也不會上交易所。雖然無法透過OCW直接獲利，但擁有OCW的人卻擁有權力可以向許毓仁表達政策建言，是一種支持證明(Proof of Support)的構想。

許毓仁預計發行一千枚OCW勳章，串連世界上的區塊鏈領域的意見領袖，提高國際對台灣推動法規和政策的關注，藉以打造台灣成為亞洲區塊鏈之島。

除此之外，許毓仁即將在台灣舉辦「亞洲區塊鏈產業自律組織高峰會」，屆時將會與亞洲地區包括日本、韓國、新加坡、馬來西亞、香港等地的區塊鏈產業自律組織進行自律規範的研究，並將舉辦論壇活動，期能就各地產業近況與自律經驗進行交流，建構出跨國間健全的產業生態系。

(中時 )