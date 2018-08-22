藍委許毓仁與首爾簽署區塊鏈合作備忘錄

藍委許毓仁與南韓首爾簽署區塊鏈產業合作備忘錄。（許毓仁辦公室提供）

友善列印
中時

國民黨立委許毓仁為推動區塊鏈及加密貨幣產業，今日受邀至韓國加密貨幣論壇演講，與首爾市長以及區塊鏈產業促進會主席共同簽署合作備忘錄。此外，他也正式宣布發表政策認同幣「One Crypto World」，成為全球第一個發表區塊鏈徽章的國會議員。

許毓仁在國際上藉由區塊鏈來推廣台灣的國際能見度，並且計畫在九月於台北舉辦「亞洲區塊鏈產業自律組織高峰會」，屆時將進行自律規範的交流與經驗分享。

許毓仁代表我國立法院推動區塊鏈聯盟(TPCB)和台灣區塊鏈自律聯盟(TSRO)與南韓首爾市長及區塊鏈產業促進會(KBIPA)主席共同簽署合作備忘錄，合作內容包括：TPCB＆TSRO將邀請KBIPA參加在台北舉行的亞洲區塊鏈SRO區域會議。TPCB＆TSRO將和KBIPA致力於共同開發區塊鏈的區域框架。TPCB＆TSRO將邀請KBIPA共同開發新北市區塊鏈實驗區。

"One Crypto World"（OCW）是許毓仁推行的區塊鏈徽章暨政策認同幣，也定位成一種效能行代幣(Utility Token)，而沒有證劵性質，未來也不會上交易所。雖然無法透過OCW直接獲利，但擁有OCW的人卻擁有權力可以向許毓仁表達政策建言，是一種支持證明(Proof of Support)的構想。

許毓仁預計發行一千枚OCW勳章，串連世界上的區塊鏈領域的意見領袖，提高國際對台灣推動法規和政策的關注，藉以打造台灣成為亞洲區塊鏈之島。

除此之外，許毓仁即將在台灣舉辦「亞洲區塊鏈產業自律組織高峰會」，屆時將會與亞洲地區包括日本、韓國、新加坡、馬來西亞、香港等地的區塊鏈產業自律組織進行自律規範的研究，並將舉辦論壇活動，期能就各地產業近況與自律經驗進行交流，建構出跨國間健全的產業生態系。

(中時 )

史瓦帝尼外交部長蓋米齊：不會拋… 已斷交5國 馬英九：斷交潮不會這…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。