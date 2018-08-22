2018中國瀋陽夏季遊活動主題線路推薦五

2018年08月22日 21:16 中時電子報 綜合報導

攻略指南：瀋陽是一座國際化大都市，我們一定要嗨購一番。聽說五愛市場全國知名，貨品可謂琳琅滿目，貨品齊全，親身感受一下才不虛此行。豫瓏城地處北中街繁華地段，地塊為努爾哈赤汗王宮及其第十五子多鐸的“豫親王府”的原址所在，歷史古韻深厚，文化氛圍濃重，彙集眾多老字型大小品牌和遠近聞名的地方特色商品，商業形態獨特、經營特色鮮明，其中最為亮點的當屬豫瓏城獻給沈城市民的年度清文化復古大秀了，將清代濃厚的市井氣息淋漓盡致地詮釋體現：阿哥遛鳥、貴妃遊園、皇帝巡街、比武招親、私塾先生、糖葫蘆、街頭雜耍等，盛世景觀盡在咫尺，置身其中，穿越的即視感油然而生。還有一條全長3950米的集商業、餐飲服務、文化娛樂為一體的多功能商業步行街——太原街，這裡擁有數百家臨街店面、十幾座現代化大型商場，繁花似錦，熱鬧非凡，是我們嗨購的好去處。瀋陽奧萊有賽特奧萊、尚柏奧萊和興隆大奧萊，彙聚國際國內一線名品折扣專營店和眾多知名品牌，為沈城及周邊消費者提供集休閒、觀光、購物、娛樂於一體的購物天堂。

養生體驗遊

攻略指南：南有早茶，北有泡澡，瀋陽是洗浴文化大都市，來到瀋陽，必須體驗一把水流潺潺、極盡柔情的吃住浴一體的溫泉。北湯溫泉：源自地下2640米熱田的優質古溫泉，經中國溫泉協會專家鑒定為碳酸氫鈉型偏矽酸醫療保健溫泉，是國際公認的美人湯，能煮出目前國內唯一的黑玉子溫泉雞蛋。小韓村溫泉會所：開創了瀋陽溫泉旅遊的先河，溫泉取自地下2200米深處的第三系水岩構造破碎帶地層，出水溫度達58.5攝氏度，是複合型醫療礦泉，而且即使是冬天，這裡的室內也是一片蔥郁。格林天沐溫泉度假村：這裡分為室內溫泉水療館和室外露天溫泉兩部分，40多個露天溫泉池鑲嵌于園林美景之間，屬偏矽酸氟型醫療熱礦泉。瀋陽興隆溫泉城：地熱水資源十分豐富，富含50餘種有益於人體的微量元素，適宜各類人群休閒養生。溫泉城內目前有各類溫泉賓館、溫泉別墅、日租公寓、休閒農家院等100餘家。花溪地溫泉生態植物樂園：這裡將溫泉沐浴、水上樂園、休閒養生、中醫理療、生態旅遊集合為一體，即使在冬季，也能欣賞到椰子、荔枝等熱帶植被，環境四季如春。美國郡百歲溫泉酒店：這裡有“瀋陽市後花園”的美譽，擁有地下2300米處直接開採的火山溫泉，是由國土資源部瀋陽礦產資源監督檢測中心認定的偏矽酸、氟型醫療礦泉，內部近500米長的遠古遺跡造型極具特色。清河半島溫泉度假酒店：營業面積10萬余平，室內有客房、多元化的餐飲、男女溫泉、泳池、大型兒童嬉水、休閒娛樂。酒店另有9棟精品酒店別墅區、室外大型水上樂園、溫泉行宮等，並配有五星級服務標準，是溫泉度假行業首屈一指的高端品牌。名都清水灣：建築面積三萬余平，典雅時尚的外觀設計，卓爾不群的品牌理念，是集洗浴、餐飲、客房、健身、SPA於一體的五星級標準綜合型休閒場所。

開心歡樂遊

攻略指南：瀋陽是生產快樂的地方，歡樂“東北銀”和爆笑“東北嗑”絕對讓你樂不停，體驗獨一無二的爆笑歡樂文化。劉老根大舞臺是爆笑喜劇二人轉的大本營，每天晚上這裡都是燈火輝煌、笑語連天，都有“趕大集、過大年、看大戲”的歡樂氣氛，劇場外立面的三層設置了一個“毛驢拉磨”的標誌性景觀；“快樂廣場”上演員們會盛裝打扮扭起歡快的東北大秧歌歡迎來自四面八方的賓客；劇場每一名工作人員的服飾都是民俗的，語言都是民間的，他們在服務中表演，在表演中服務；劇場的二人轉節目更是新奇絕美，有小瀋陽、宋小寶、王小利、劉小光等爆笑演員，讓觀眾時而提心吊膽，時而捧腹大笑，盡享“快樂劇場”的獨特魅力。南風大劇院莎夢二人轉專場位於泰山路，演員陣容強大，有閆學晶、魏三等著名二人轉演員友情出演，為觀眾獻上拿手絕活，還有孫曉明、王鵬等簽約演員，將好聽、好看、好玩的歌舞、小品、戲曲、器樂演奏等多種藝術形式展現給觀眾，讓觀眾享受快樂的同時放鬆身心，拋卻所有煩惱。星光大舞臺以演出東北二人轉為主，同時兼有戲曲、歌舞、小品、雜技、魔術等多種藝術形式，秉承“創造快樂、傳播笑聲、綠色健康、面向百姓”的宗旨，創造了許多思想性強、藝術性高、雅俗共賞、豐富多彩的文藝節目。1905鑫荷相聲會演員72變，這裡常常會“演員演嗨了，觀眾樂嗨了”，相聲演員們將一個個“貫口兒”、一段段“柳活兒”、一個個“包袱兒”說得滴水不漏、抖得俐落山響，一起來親身體驗劇場裡相聲的氛圍，讓人感到溫馨還能甩去一天的疲憊和乏味。如果你是自駕游來瀋陽，那麼一定不要錯過我們充滿爆笑歡樂地域文化的電臺節目。《娛樂二人轉》是一檔體現東北地方特色的娛樂搞笑脫口秀節目，主持人大兵以其詼諧、搞笑、幽默的語言形式，不以主持節目的方式，而是以表演節目的方式，把笑話、奇聞趣事，用各種方言的形式表演出來，收聽效果就如同節目口號一樣，“生活真燦爛，娛樂二人轉”、“娛樂二人轉，小心您噴飯”。《新聞麻辣燙》是一個又麻又辣又燙的新聞電臺，兩位主持人你一句我一句的麻辣點評，用爆笑段子的方式來演繹新聞，用幽默風趣的語言對新聞進行充滿智慧地評述和串聯。《娛樂香餑餑》是一台爆笑脫口秀節目，主持人薌薌是有一口標準的東北普通話的東北大妹子，娛樂香餑餑在幽默的欄目裡最有才華，在有才華的欄目裡最搞笑。

(中時電子報)