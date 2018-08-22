溫昇豪評「璀璨之星」男模泳褲走秀：很多槍對著我！

溫昇豪、賴琳恩擔任璀璨之星總決賽評審。（盧禕祺攝）

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賴琳恩擔任璀璨之星總決賽評審。（盧禕祺攝）
溫昇豪擔任璀璨之星總決賽評審。（盧禕祺攝）
溫昇豪、賴琳恩擔任璀璨之星總決賽評審。（盧禕祺攝）
璀璨之星總冠軍李制益泳裝秀。（伊林娛樂提供）

2018最強選秀第7屆Eelin Star璀璨之星22日進行總決賽，伊林娛樂董事總經理陳婉若、喜歡唱片總經理陳子鴻、戲劇男神溫昇豪、性感人妻賴琳恩等人擔任評審，專業陣容堅強。第三度擔任璀璨之星評審的溫昇豪溫昇豪也是評審，他說他會特別看台風，因為身材比例是天生的，自信和台風都是後天的，要在台上能展現自我，這很重要，他說：「胖、瘦可以運動健身訓練改變。」

他一抵現場剛好看到男模們正穿著泳褲在進行泳裝秀彩排，他幽默地說：「當下感覺很多槍對著我！」

溫昇豪當年也是從模特兒選秀比賽出道，他身高不是最高，但當時展現超強自信心，面對評審表現自然，成功讓評審印象深刻，最終獲得「最上鏡頭獎」。不過他說，正因自己也是選秀出道，更不喜歡這種手操生殺大權的感覺，所以他無法當毒舌評審，走的是佛系評審路線，「我都是給很高分，每個人都7、8分以上，畢竟上舞台就已經需要勇氣，現在看起來沒那麼出色的，也不確定3、5年後會怎樣。就像我以前也很不被看好啊！」

賴琳恩和璀璨參賽者曾一起參加快閃表演，她從彩排時就默默觀察參賽者，但也建議他們得失心不要太重，重點在參賽過程。

(中時 )

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