俄將推出新一代「圍獵」反潛制導深水炸彈

用做「圍獵」系列反潛制導深水炸彈的空投載具，包括圖中俄羅斯海軍的卡-27M直升機，或是伊爾-38固定翼反潛機。（圖／衛星通訊社）

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中時電子報
俄羅斯製造的「圍獵-2」反潛制導深水炸彈操作示意圖。（圖／youtube影片截圖）

俄羅斯機械製造技術集團公司(Techmash)表示，正在研制新的反潛制導炸彈，新版反潛炸彈性能將較先前的「圍獵-2E」更加優異。

俄羅斯衛星通訊社引述該公司總經理弗拉基米爾．列平(Vladimir Lepin)的話表示，空射反潛深水炸彈「圍獵(Zagon)-2」(圍獵-2E為出口型)用於摧毀水面、水中和水底（最深600米）的潛艇，以及潛伏在淺海和深海海床上的潛艇，目標探測範圍高達450米。

列平說，與最早的「圍獵-1」相比，「圍獵-2」的殺傷力提高了2倍，但完成打擊任務的費用下降了三分之二。他強調，「新的反潛武器空投制導炸彈性能較圍獵-2E更加優異。」

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圍獵-2反潛制導深水炸彈。（圖／Techmash)

圍獵-2是在去年在聖彼得堡舉辦的國際海事防務展推出，是一款構想很特殊智慧型深水炸彈。它的功能較上世紀90年代推出的第一代Zagon-1深水炸彈優良許多，目前有很多國家曾採購使用。Zagon-2長1.5米，重120Kg，彈頭炸藥量增加近2倍。

Zagon系列智能深水炸彈通過固定翼反潛平台或直升機平台投放，以降落傘落入水中，炸彈上搭載的聲納系統便搜索潛艇位置，發現目標後以自身電子控制導引武器攻擊目標。Zagon-2智能控制系統在一定時間內未發現目標，就會啟動自毀機制。

(中時電子報)

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文章來源：俄機械製造集團：俄羅斯正研制新一代反潛武器

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