金凱德駁傳聞 沒想過當樂儀隊長 拍戲是事業重心

2018年08月22日 21:34 旺報 廖慧娟

金凱德是第五屆「璀璨之星」的總冠軍暨國民美少女組冠軍，目前正在拍攝公視的新戲，今天（22日）趁空出席第七屆「璀璨之星」總決賽。笑說本屆參賽者比2016年參賽時的她，都更有自信。

最近網路出現攻擊金凱德的傳聞，宣稱2016年她考進景美女中之後，加入樂儀隊，因為是「璀璨之星」總冠軍，具有知名度，透過經紀公司向學校要求成為樂儀隊隊長，因為無法如願，退出樂儀隊。

針對網路流言，金凱德非常無奈，今天特別澄清，表示當時因為拍戲，學校無法請假，2016年剛入學2周就先辦休學，當然也就沒有繼續參加儀隊了，完全沒有發生傳言所說的事。

金凱德說：「儀隊早上要練習，下午也要練習，假日也要練習，還會曬黑，公司本來就不希望我參加儀隊，怎麼可能會希望我去當隊長，完全是無中生有的抹黑。」

去年復學後，金凱德的學生生活很開心，在班上她很低調，只跟班上同學熟，參加的是桌遊棋藝社，其他的社團都沒有參與。

她笑說，垷在的同學對她很好，有人說她不是，都會跳出來維護她；被問到未來想考什麼志願，她說想學投資類的財經科系，目前也在母親的指點下，開始用拍戲所賺得的酬勞投資，開心笑說：「小賺！」

因為怕NG，所以金凱德入行後，只走過3、4次伸展台，工作重心已全面轉到演戲及平面攝影方面：「我真的很怕出錯，所以只做自己能掌握的事。」

(旺報 )