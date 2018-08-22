桃機管線土石意外釀3死　桃檢訊後2人交保

2018年08月22日 21:36 中時 葉臻

桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程，21日進行自來水消防管改接作業時發生工安意外，土石崩塌，造成40歲黃姓勞工、56歲朱姓勞工和54歲陳姓勞工死亡。

桃園地檢署22日指派檢察官吳靜怡、陳師敏與檢察事務官、內政部警政署航空警察局會同勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心，於航空警察局辦公室召開專案會議，調閱相關資料，責諭各單位分工協助事項，隨後前往工地現場勘驗，並與法醫轉往相驗遺體。

桃園地檢署相驗後，認定3人是因施工中土石崩落，分別造成肋骨骨折併氣血胸、顱骨粉碎性骨折併顱內出血、顱骨粉碎性骨折併肋骨多處骨折、中樞神經休克、創傷性休克致死。

桃檢22日下午傳訊承攬的泛亞工程建設股份有限公司56歲楊姓專案經理、49歲張姓規畫組組長、下游廠商天江工程有限公司60歲張姓工地主任、51歲陳姓及56歲許姓技術人員、監造單位台灣世曦工程顧問股份有限公司60歲黃姓監造主任、54歲桂姓監造工程師。

針對承攬關係、施工項目、工程安全管理、現場開挖情形、有無安全防護措施、意外發生原因等進行釐清，訊後認定泛亞工程楊姓專案經理和天江工程張姓工地主任2人涉犯刑法業務過失致死之罪嫌重大，均以50萬元交保並限制出境、出海。

(中時 )