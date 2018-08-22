双双餐飲插旗一中商圈 主打「鹹酥雞潛艇堡」

双双餐飲徐豪成（左）表示，「鹹酥雞潛艇堡」是一中店最新力作。（圖／曾麗芳）

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双双鹹酥雞外帶吧8月進駐一中商圈「iplaza 愛廣場」開設台中一中店。（圖／曾麗芳）
双双餐飲徐豪成（左）表示，「鹹酥雞潛艇堡」套餐加薯條及飲料，只要100元，回購率超高！（圖／曾麗芳）

鹹酥雞與潛艇堡，聽起來似乎不太搭嘎，但來自彰化員林的双双餐飲集團，將熱熱的潛艇堡夾上香酥的鹹酥雞，淋上獨家醬料，就成了創意「鹹酥雞潛艇堡」。這款獨特的台灣小吃，果然擄獲年輕族群的胃，單點60元，套餐加薯條及飲料只要100元，回購率超高！

双双鹹酥雞外帶吧8月進駐一中商圈「iplaza 愛廣場」開設台中一中店，「鹹酥雞潛艇堡」是最新力作，單日平均可銷售超過60套。

双双餐飲負責人徐豪成表示，潛艇堡內餡為獨門特製的醬燒鹹酥雞，淋上爽口凱薩醬，喜歡吃辣還可以加上嗆辣醬；麵包現點現加熱，採用蒸的方式維持Q彈口感，許多消費者回饋「就算冷掉還是一樣鬆軟美味！」配餐薯條，選用粗的馬鈴薯條，分兩次炸，吃起來的口感更加酥脆；飲料有新鮮現榨檸檬汁、鮮桔汁，可依喜好加珍珠，酸甜滋味去油解膩。

双双鹹酥雞在「iplaza愛廣場」1樓明顯的轉角攤位，主推「嗆辣」、「凱薩」、「醬燒」、「椒鹽」4種經典口味的鹹酥雞；其中，「嗆辣」與「凱薩」是台中一中店的獨家口味！

隨著健身風氣的盛行，双双的凱薩鹹酥雞選擇降低沙拉醬比例，改用優格醬，讓口味更為爽口；嗆辣、醬燒、椒鹽三種獨門醬汁，淋在金黃酥脆的雞肉上，香而不膩的台式醬汁，有畫龍點晴之妙。

徐豪成強調，堅持每日換油，秘方醃製的鹹酥雞，搭配特製爽口醬料，讓鹹酥雞不再是充滿負擔的小吃，用心把關品質並持續研發出更多獨特風味。從食材、口味研究到店面呈現，各種細節都不馬虎，為的就是要讓嚐過双双鹹酥雞的人，都能記得台灣經典小吃最銷魂的滋味。

(工商 )

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