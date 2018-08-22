《瘋狂亞洲富豪》的時尚品味 獨一無二才是臻品

女主角吳恬敏（Constance Wu

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中時
豪門婚宴是整齣劇奢華的最高潮，楊紫瓊佩戴Carnet大克拉鑽石耳環、要價3200萬的Richard Mille腕表，奢華但不減品味。（擷自電影劇照）

電影《瘋狂亞洲富豪》即將在台上映，劇中揭露亞洲超級富豪極盡奢華的生活和時尚品味，其中一幕上流社會的奢華婚禮最具有代表性，貴婦名媛身穿高級訂製服、渾身佩戴閃亮珠寶和名表盛裝與會，行頭動輒千萬，令人咂舌。

飾演惡婆婆的楊紫瓊，穿戴香港珠寶品牌Carnet訂製祖母綠戒指和耳環，以及要價3200萬元的Richard Mille玉蘭花RM19-02 Tourbillon Fleur陀飛輪，雖穿戴都是上等貨，但風格低調優雅，品味自然流露、不落俗套。

相較於貴婦偏愛獨一無二的訂製珠寶，女主角吳恬敏（Constance Wu）飾演來自中產階級家庭的瑞秋一角，自然不會渾身披掛大件珠寶，她在晚宴上佩戴寶格麗（BVLGARI）和蕭邦（Chopard）的小克拉鑽飾項鍊和耳環，時尚風格清新，適度的奢華但不招搖。

而透過她的眼睛，更能凸顯華人上流社會的瘋狂奢華，例如晚宴出現在拍賣會創下天價的勞力士保羅紐曼（Paul Newman）Daytona貓熊表，多少可窺見華人富豪的消費實力。

(中時 )

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