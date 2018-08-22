「踏在屍體上談理想！」白冰冰轟廢死比分屍兇手更狠

白冰冰接受網路節目訪問，針對廢死議題說出心聲。(翻攝Yahoo臉書)

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中時電子報

白冰冰。(本報系資料照)

廢死到底行不行？網路節目日前針對廢死議題，訪問到演藝圈大姐大白冰冰，身為受害者家屬的她，直言「如果你們支持廢死的話，你比那些分屍的兇手你更狠」、「我覺得你們是踏在被分屍、或被無辜殺害的，這些人的血跡和屍體上面在談你們的理想」，短短幾句話說出網友心聲，吸引上萬網友按讚支持。

文章來源：影/白冰冰怒批挺廢死比兇手狠

「這些讀書人是白讀書了嗎？」白冰冰稱大多數民意是不應該廢除死刑，為何政府不聽，是又回到帝制時代了嗎？也不解為何民眾選你們出來了，政府卻用自己的意志在做事，「然後為什麼我們應該跟國際接軌？跟國際見鬼了！」反問美國是我們阿公？還是哪一國是我們阿嬤？為什麼不聽自己內心話，

白冰冰更向法務部長、法官等人喊話，「若該做的事情你不做，不應該領錢，不應該違背大家意志領大家的錢。」更舉例若是死刑犯沒死，那些被分屍的受害人父母就得繼續賺錢繳稅金來養這些廢人，養到死，讓她覺得這道理根本不對。

白冰冰一席話隨即引發網友共鳴，吸引上萬人按讚支持，「你看看今天又發生分屍案了，誰挺死刑就支持誰」、「謝謝冰冰姐，說出我的心聲，給妳100個讚」、「她是真正的受害者家屬，她都說出這麼懇切的想法呼籲大家了，那些支持廢死的人腦袋有接受到他們的心聲嗎？法官們有懂那些受害者家屬的悲痛嗎？」、「冰冰姐最有資格說」。

(中時電子報)

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