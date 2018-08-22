航太總署接手調查美國戰機的缺氧問題

2018年08月22日 22:07 中時電子報 江飛宇

美國空軍飛行員從2013年時就傳出在飛行過程中偶遇突發性的呼吸困難情況，嚴重的時候甚至幾乎造成空難，然後棘手的是，美國空軍找不到根本原因，幾次供氧設備調整與改善，都沒有根治問題。現在只能委託航太總署(NASA)出面調查，由專門訓練太空人的阿姆斯壯飛行研究中心(NESC)來負責。

新阿特拉斯(new atlas)報導，在過去的五年中，美國空軍和美國海軍的戰機飛行員一直受到呼吸困難的困擾，這些生理事件（PE）很類似缺氧，其症狀包括認知障礙、麻木、刺痛、頭暈、判斷力下降和疲勞，而且情況遍及各型戰機，包括F-22、F-35、F-15、F-16、F/A18、A-10，甚至T-6A、T-45教練機也都有發生，F-35和T-6A都曾經因此停飛停訓，影響到F-35的換裝進度。

五角大廈一直專注於調查這些事件的機械原因，他們原本認為是製氧系統（OBOGS）出了問題。OBOGS是從發動機將外界的空氣吸入，過濾並通過去氮裝置，就能留下幾乎純淨的氧氣。原本五角大廈認為可能混入了一氧化碳或是管線不通順，為此進行了大量的測試和修正，結果問題依然存在，實在令美國空軍苦惱。

航太總署先從自己的F/A-18A/B來測試，尋找缺氧感覺的可能原因。(圖/NASA)

阿姆斯壯飛行研究中心在接下來的幾個月裡，他們打算先在F-18A/B和F-15D戰機上進行一系列測試，大約花費160個飛行小時，飛行員何時感覺缺氧症狀，再談解決問題的方法。

可以注意到，他們所試驗的戰機都是較舊的(F-18A/B和F-15D)，這是因為舊戰機的供氧系統不是新式的OBOGS，而是安裝液氧氣瓶的LOX呼吸系統，該系統的氧氣是絕對沒有受汙染的機會，可以確定不是製氧流程出問題。換言之，調查團隊要先分清楚問題的範圍，是心理作用?還是面罩換氣不正確。

阿姆斯壯飛行研究中心首席工程師克林頓．克拉格(Clinton Cragg)說：「我們發現，先前的調查都在設備，但是對於在駕駛艙內的飛行員調查很少。詢問空軍以後，他們並沒有調查面罩內的氧氣與二氧化碳含量、以及飛行員的呼吸率。這些數據可以幫助我們對飛行員的情況，進行全面的生理評估。」

航太總署對於飛行員的供氧系統與環境氧含量偵測的更為精準，他們正在透過一系列模擬的飛行活動，從非常簡單到高度複雜，監測飛行員的精神狀態與工作負擔，如何影響呼吸規律。

(中時電子報)