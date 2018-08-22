賴揆：盼美中貿易戰「瞄準一點」 不要波及台灣

2018年08月22日 22:36 工商 張語羚

美國對中國大陸第2波關稅制裁清單將於明（23）日生效，對於美中貿易摩擦愈演愈烈，行政院長賴清德今說，目前對台灣的影響有限，但期盼美中貿易戰火未來不要波及到台灣，「希望他們瞄準一點」。

賴清德今接受媒體專訪時說，經濟部已盤點美國對中國大陸課稅清單，目前第1、2波關稅項目對台灣影響不大，現階段尚未造成直接衝擊。

不過，賴清德也說，若美中貿易戰範圍持續擴大，美國對中國大陸商品課徵關稅範圍，從500億美元，到新一波2,000億美元，若又再往上加累計到4,500億美元，屆時全球都會受衝擊，台灣自然無法倖免。

賴清德強調，政府相當重視美中貿易戰對台灣的衝擊，因此總統蔡英文親自主持對外經貿戰略會議，經濟部也成立美中貿易衝突因應小組，若有重大議題，將會透過加速投資台灣會議，由他親自監督與決議，並隨時因應外在局勢變化，調整應變戰略。

對於部分台商為閃避美中貿易戰衝擊，紛紛計畫撤出中國大陸生產線，賴清德指出，政府會積極解決台商所面臨的困難，不管是協助回台投資、移轉生產基地、分散出口市場或加強進出口管理，盡力提供協助。

主動提供投資台灣企業協助的「投資台灣事務所」日前也已成立，賴清德說，透過合併民間招商中心、經濟部投資處及投審會，3單位的量能，聚焦解決台商投資問題，若台商有意前往新南向國家投資，也會以駐外館處、經濟部等單位資源協助。

此外，賴清德正積極整備加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的工作，行政院政委鄧振中銜命跨部會整合，檢視仍須修改或立法的法規，同時扮演締約國角色，與各部會模擬演練，期盼縮短我國加入CPTPP之時間。

(工商 )