《金家好媳婦》「彥鈞」告假！黃少祺飛北京宣傳《信仰者》

黃少祺赴北京出席電影首映會。（華人創作）

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黃少祺赴北京出席電影首映會。（華人創作）
黃少祺赴北京出席電影首映會，收到許多粉絲禮物。（華人創作）
黃少祺赴北京出席電影首映會，收到許多粉絲禮物。（華人創作）
黃少祺赴北京出席電影首映會，仍維持運動。（華人創作）

黃少祺主演的電影《信仰者》22日在北京舉辦首映會，正如火如荼趕拍三立《金家好媳婦》的他，排除萬難向劇組告假，親自出席。他第一天到達北京，ㄧ出關就看到許多粉絲前來接機，倍感溫暖，愛屋及烏的粉絲們，除了準備了自己親手做的「月餅」之外，還幫他的兩個寶貝兒子買了他們最愛的樂高玩具！

黃少祺感動地說：「他們都是從出道就跟著我的粉絲，十幾年來，從少女到媽媽，很多現在孩子都很大了，很感謝他們ㄧ路上ㄧ直支持著我，幾乎就跟家人ㄧ般！只要我有活動，不論是新加坡、上海或台灣，都會看到他們來應援。」

來到北京黃少祺ㄧ如以往，早上七點就起床沿著天安門周圍晨跑，他笑稱：「自己是走到哪就跑到哪，希望未來跑遍全世界！」

對於《信仰者》即將上映，黃少祺覺得興奮也很感動，因為這部電影是他拍攝最辛苦也最有意義的電影！「方志敏」短短的36年人生都獻給國家，成就革命事業，這個情操讓他覺得非常感動。

由於方志敏是江西人，整個拍攝也都在江西完成，電影特別選在8月1日率先在上饒上映，上映以來，反應熱烈，單日票房跑赢熱門電影《我不是藥神》，也超過《美食大冒險之英雄燴》、《摩天營救》。

(中時 )

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