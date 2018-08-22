機師工會3度協商　長榮0進度華航達成2共識

2018年08月22日 22:37 中時 葉臻

桃園市機師工會8月7日通過罷工投票，22日在桃園市政府勞動局主持下展開第3度協商，長榮部分由於雙方在勞動條件仍有認知落差，決定擇期再談，工會表示，由於資方已釋出善意，決定再給1星期時間，但仍不排除罷工行動，華航則與工會達成2項共識，其餘議題將另擇時間協商。

桃園市機師工會理事長李信燕表示，此次長榮會面由於雙方就勞動條件的議題討論有認知落差，並未進入到協商階段，但感受的到資方釋出的善意，後續得通盤考量其他相關工會的想法，若下週還是沒有進度，不排除發動罷工。

華航晚間則從6點開始協商，一路至9點半多才結束，桃園市勞動局長王安邦表示，針對華航勞資雙方的協商，已針對工會參與飛行操作監控系統使用，以及勞動條件的不利變更須與工會協商達成共識，部分議題由於仍有許多執行細節需要再討論，雙方將另擇訂時間，繼續協商。

桃園市機師職業工會常務理事陳祥麟表示，協商中以達成2條共識，但細節還要再討論，也要再和長榮會員討論，23日理事會將討論如何處理罷工。

陳祥麟也坦承目前的談判進度太慢，華航有21條項目，長榮則有16條，還有許多需要協商的地方，「我們也不能繼續等下去」，目前仍在觀察資方的善意，雖沒有很滿意，但基於中間人的協調還是給予尊重。

陳祥麟也表示，在協商過程中會基於保持善意不會罷工，但希望資方也能相對尊重不要抹黑，放話對彼此都沒好處，他也強調協商條件並不包含酒測標準放寬，而是希望程序嚴謹、勿枉勿縱。

(中時 )